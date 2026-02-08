Telugu

వెయ్యిలోపు వచ్చే కుందన్ నెక్లెస్‌లు ఇవిగో

life Feb 08 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
కుందన్ హారం

వాలెంటైన్స్ డే రోజున వెయ్యి రూపాయలలోపు అందమైన కుందన్ హారాన్ని బహుమతిగా మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కు ఇవ్వొచ్చు. ఇలాంటి హారాల్లో చిన్న సైజు కూడా దొరుకుతుంది. 

Image credits: PINTEREST
చైన్‌లో కుందన్ లుక్

మీరు గోల్డ్ ప్లేటెడ్ కుందన్ చైన్‌ను కూడా వెయ్యి రూపాయలలోపు కొనుగోలు చేయొచ్చు. 

Image credits: PINTEREST
ఫ్లవర్ డిజైన్ కుందన్ చోకర్

మినిమల్ లుక్ కోసం మీరు ఫ్లవర్ డిజైన్ కుందన్ చోకర్ ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి చోకర్లు రాయల్ లుక్‌ను ఇస్తాయి. 

Image credits: social media
సింపుల్ కుందన్ నెక్లెస్

ఆన్‌లైన్‌లో సింపుల్‌గా కనిపించే కుందన్ నెక్లెస్‌లు సులభంగా దొరుకుతాయి.

Image credits: instagram
లీఫ్ డిజైన్ కుందన్ నెక్లెస్

హెవీ లుక్ కోసం లీఫ్ డిజైన్ కుందన్ నెక్లెస్‌లు చూడటానికి చాలా హెవీగా కనిపిస్తాయి. మీకు ఇలాంటి సెట్‌తో పాటు చెవిపోగులు కూడా లభిస్తాయి.

Image credits: pinterest
ముత్యాల నెక్లెస్ డిజైన్

ముత్యాల నెక్లెస్ ఫ్యాన్సీ డిజైన్లలో ఆకుపచ్చ ముత్యాలతో పాటు తెల్ల ముత్యాలు కూడా దొరుకుతాయి. కుందన్ వర్క్  మెరుపును పెంచుతుంది.

Image credits: pinterest

