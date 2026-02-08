వాలెంటైన్స్ డే రోజున వెయ్యి రూపాయలలోపు అందమైన కుందన్ హారాన్ని బహుమతిగా మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కు ఇవ్వొచ్చు. ఇలాంటి హారాల్లో చిన్న సైజు కూడా దొరుకుతుంది.
మీరు గోల్డ్ ప్లేటెడ్ కుందన్ చైన్ను కూడా వెయ్యి రూపాయలలోపు కొనుగోలు చేయొచ్చు.
మినిమల్ లుక్ కోసం మీరు ఫ్లవర్ డిజైన్ కుందన్ చోకర్ ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి చోకర్లు రాయల్ లుక్ను ఇస్తాయి.
ఆన్లైన్లో సింపుల్గా కనిపించే కుందన్ నెక్లెస్లు సులభంగా దొరుకుతాయి.
హెవీ లుక్ కోసం లీఫ్ డిజైన్ కుందన్ నెక్లెస్లు చూడటానికి చాలా హెవీగా కనిపిస్తాయి. మీకు ఇలాంటి సెట్తో పాటు చెవిపోగులు కూడా లభిస్తాయి.
ముత్యాల నెక్లెస్ ఫ్యాన్సీ డిజైన్లలో ఆకుపచ్చ ముత్యాలతో పాటు తెల్ల ముత్యాలు కూడా దొరుకుతాయి. కుందన్ వర్క్ మెరుపును పెంచుతుంది.
