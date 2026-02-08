Telugu

వధువుకు అదిరిపోయే లుక్ ఇచ్చే ముక్కు పుడకలు

Author: Haritha Chappa Image Credits:PINTEREST
ముక్కుకు నిండుగా

కుందన్, వైట్ స్టోన్‌తో చేసిన నోస్ పిన్ లలో నోస్ కఫ్ స్టైల్ ఇది. వధువుకు ఇది నప్పే మంచి డిజైన్‌.

Image credits: INSTAGRAM/kay_makeupstudio
గ్రీన్ నోస్ కఫ్

గ్రీన్ నోస్ కఫ్‌ను బంగారు తీగతో తయారుచేశారు. ఇది పెట్టుకుంటే ముఖం నిండుగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: PINTEREST
సెమీ సర్కిల్ నోస్ కఫ్

ఆకుపచ్చ రాళ్లతో చేసిన ఈ సెమీ సర్కిల్ నోస్ కఫ్‌ను పెళ్లిలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన లుక్ ను ఇస్తాయి.

Image credits: PINTEREST
ముత్యపు డిజైన్

స్టోన్, ముత్యపు వర్క్ తో కూడిన నోస్ పిన్ ఇది.  దీనివల్ల మీకు అందమైన లుక్ వస్తుంది.

Image credits: PINTEREST
స్నేక్ కఫ్ డిజైన్

ఎక్కువ బరువున్న వాటికి బదులుగా, ఇలా స్నేక్ డిజైన్ నోస్ పిన్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: PINTEREST
తెల్ల పొడుల నోస్ పిన్

మెరిసిపోయే తెల్ల పొడులతో కనిపించే ఈ ముక్కుపుడక కాలేజీ అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతుంది.

Image credits: Indiatrendshop
సింపుల్ నోస్ పిన్

చాలా సింపుల్ గా ఉంటే ముక్కు పుడక ఇది. కేవలం తీగతోనే దీన్ని తయారు చేశారు.

Image credits: Myntra

