అవిసె గింజల్లో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది ఆకలిని తగ్గించి పొట్టను నిండుగా ఉంచుతుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గుతారు.
మెనోపాజ్ సమయంలో మహిళల ఆరోగ్యాన్ని సమతుల్యం చేయడంలో ఇవి ఎంతో సహాయపడతాయి.
అవిసె గింజల్లో లిగ్నాన్లు, ఈస్ట్రోజెన్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేస్తాయి. మెనోపాజ్ లక్షణాలను తగ్గించి, క్రమరహిత పీరియడ్స్ను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి.
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచడానికి అవిసె గింజలు ఎంతో సహాయపడతాయి. ఇది డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
అవిసె గింజల్లో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్ ఇ, లిగ్నాన్లు జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తాయి.
అవిసెగింజల్లో కరిగే ఫైబర్, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చెడు)కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్లను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
అవిసె గింజలను పొడి చేసి దాచుకుంటే… ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దాన్ని వాడుకోవచ్చు.
Nose pins: వధువుకు అదిరిపోయే లుక్ ఇచ్చే ముక్కు పుడకలు
Ginger: రోజూ అల్లం తీసుకుంటే ఏమౌతుంది?
Gold Earrings: లైట్ వెయిట్ ఫ్లోరల్ హ్యాంగింగ్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్
పాదాల అందాన్ని పెంచే నల్లపూసల పట్టీలు.. చూసేయండి