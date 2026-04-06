మార్కెట్ నుంచి కొత్తిమీర తెచ్చిన వెంటనే కుళ్లిన, పసుపు రంగు ఆకులను ముందుగా ఏరిపడేయాలి. తేమ ఉంటే కొత్తిమీర త్వరగా కుళ్లిపోతుంది. పొడిగా ఉండేలా చూసుకోండి.
కొత్తిమీరను స్టోర్ చేసేందుకు ఒక పల్చటి కాటన్ లేదా మస్లిన్ క్లాత్లో చుట్టి పెట్టండి. ఇలా చేయడం వల్ల గాలి తగిలి, తేమ చేరకుండా ఉంటుంది.
ఒక డబ్బా అడుగున టిష్యూ పేపర్ పెట్టండి. దానిపై కొత్తిమీరను ఉంచండి. మళ్లీ పైన మరో టిష్యూ పేపర్ పెట్టి, డబ్బా మూత గట్టిగా పెట్టి ఫ్రిజ్లో పెట్టండి.
కొత్తిమీరను వేర్లతో పాటు నిల్వ చేయాలంటే, ఒక గ్లాసు నీటిలో దాని వేర్లు మునిగేలా ఉంచండి. ఆ తర్వాత ఆకుల భాగాన్ని ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్తో కప్పి ఫ్రిజ్లో పెట్టండి.
మధ్యమధ్యలో ఏదైనా ఆకు పసుపు రంగులోకి మారితే, దాన్ని వెంటనే తీసేయండి. లేదంటే ఆ ఒక్క ఆకు వల్ల మిగతా ఆకులన్నీ పాడైపోతాయి.
కొత్తిమీరను నీటితో కడగకుండా స్టోర్ చేయాలి. తడిగా ఉంటే ఆకులను ఫ్రిజ్ లో పెడితే కుళ్లిపోతాయి.
టిష్యూ పేపర్లలో పొడిగా ఉండే కొత్తిమీరను చుట్టి ఫ్రిజ్ లో నిల్వ చేయాలి.
