Night Sweat: రాత్రిపూట నిద్రలో చెమటలు పడుతున్నాయా? కారణం ఇదే

శరీరంలో ఇన్ఫెక్షన్ సోకినప్పుడు, వాటితో పోరాడేందుకు మన శరీరం ఉష్ణోగ్రతను పెంచుతుంది. దీని వల్ల రాత్రిపూట చెమటలు పడతాయి. ముఖ్యంగా టీబీ వ్యాధి ఉన్నవారికి ఈ చెమటలు ఎక్కువగా పడతాయి.
మహిళల్లో మెనోపాజ్ లేదా పెరిమెనోపాజ్ దశలో ఉన్నప్పుడు ఈస్ట్రోజెన్ హార్మోన్ స్థాయిలు పడిపోతాయి. దీనివల్ల శరీరంలో వేడి ఆవిర్లు (hot flashes) వచ్చి, రాత్రిపూట చెమటలు ఎక్కువగా పడతాయి.
లింఫోమా, లుకేమియా వంటి కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లు ఉన్నప్పుడు కూడా రాత్రిపూట చెమటలు పడతాయి. అసాధారణ కణాలతో శరీరం పోరాడుతున్నప్పుడు ఈ లక్షణం కనిపిస్తుంది.
హైపర్థైరాయిడిజం ఉన్నప్పుడు థైరాయిడ్ గ్రంథి ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది. ఇది జీవక్రియను వేగవంతం చేసి, శరీర ఉష్ణోగ్రతను పెంచుతుంది. ఫలితంగా, రాత్రిపూట కూడా విపరీతంగా చెమటలు పడతాయి.
ఆందోళన, ఒత్తిడి లేదా పోస్ట్-ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ డిజార్డర్ (PTSD) వంటి మానసిక సమస్యలు ఉన్నప్పుడు శరీరంలో అడ్రినలిన్ హార్మోన్ ఎక్కువగా విడుదలవుతుంది.దీని వల్ల కూడా చమటలు పడతాయి
డయాబెటిస్ , ప్రీడయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో రాత్రిపూట చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పడిపోవచ్చు . అప్పుడు శరీరం గ్లూకోజ్ను విడుదల చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అప్పుడు కూడా చమటలు పడతాయి
గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ (GERD) ఉన్నవారికి రాత్రిపూట కడుపులోని యాసిడ్ అన్నవాహికలోకి వస్తుంది. దీనివల్ల ఛాతీలో మంటతో పాటు చెమటలు పట్టడం కూడా జరుగుతుంది.
