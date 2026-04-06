Telugu

గ్లామరస్ లుక్ ఇచ్చే గోల్డ్ డబుల్ చైన్ డిజైన్

life Apr 06 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:PINTEREST
లేయర్డ్ మినిమల్ డబుల్ చైన్

లేయర్డ్ మినిమల్ డబుల్ చైన్ ఇది.  చాలా సింపుల్‌గా ఉంటుంది.  ఇది వెస్టర్న్, ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: vembley.com
పెండెంట్‌తో డబుల్ చైన్

పెండెంట్‌తో వచ్చే డబుల్ చైన్ ఇది. ఇది చీరల నుంచి టీ షర్ట్ వరకు కూడా అందంగా కనిపిస్తుంది. అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చేస్తుంది.

Image credits: vembley.com
చోకర్ చైన్ స్టైల్

చోకర్ కనిపించే డబుల్ చైన్ డిజైన్ ఇది. ముఖ్యంగా పార్టీలు, పండుగల సమయాల్లో ఈ స్టైల్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: PINTEREST
డబుల్ నల్ల పూసల చైన్

డబుల్ లేయర్ నల్ల పూసల చైన్ ఇది. పెళ్లయిన వారికి ఎంతో బాగా నప్పుతుంది. ఇది డ్రెస్సులకు గ్లామర్ టచ్ ఇస్తుంది.

Image credits: PINTEREST
ట్విస్టెడ్ డిజైన్‌తో డబుల్ చైన్

మెలితిరిగిన ప్యాటర్న్‌తో ఉండే ఈ డబుల్ చైన్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. ప్లెయిన్, ట్విస్టెడ్ చైన్లతో వచ్చే ఈ డిజైన్‌ ఆఫీస్‌కు అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: PINTEREST
కుందన్ టచ్‌తో డబుల్ చైన్

కుందన్ వర్క్‌తో అలంకరించిన డబుల్ చైన్ ఇది.  ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సులతో వేసుకుంటే చాలా అందంగా బావుంటుంది.

Image credits: PINTEREST
కొత్త ట్రెండ్

ఇప్పుడు ఈ డబుల్ లేయర్ చైన్ ట్రెండింగ్ గా మారింది. చాలా తక్కువ బంగారంతో దీన్ని చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Eternz

