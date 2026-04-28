Rats: ఇంట్లో ఎలకల బెడద ఎక్కువైందా? ఇలా చేస్తే మళ్లీ ఎలుకలు రావు

life Apr 28 2026
Author: ramya Sridhar
ఇల్లు, పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంచడం..

ఇంట్లో ఎలకల బెడద ఉండకూడదు అంటే.. ముందుగా మీ ఇల్లు, చుట్టు పక్కల పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఇంట్లోని వస్తువులను కూడా ఒక పద్దతి ప్రకారం సర్దుకోవాలి. 

పనికిరాని డబ్బాలు, బాటిళ్లు తీసేయండి

ఇంట్లో అవసరం లేని పాత డబ్బాలు, బాటిళ్లను ఎప్పటికప్పుడు తొలగించాలి. మనం పెద్దగా పట్టించుకోని ప్రదేశాల్లోనే ఎలుకలు ఎక్కువగా గూళ్లు కట్టుకుంటాయి.

అపరిశుభ్రత ఉంటేనే ఎలుకలు వస్తాయి

పాత ఫర్నిచర్, పుస్తకాలు, చెత్తాచెదారం వంటివి ఇంట్లో, పరిసరాల్లో లేకుండా చూసుకోవాలి. ఇలాంటి చోట్లే అవి ఎక్కువగా తిరుగుతాయి.

ఆహార పదార్థాలను తెరిచి ఉంచొద్దు

మిగిలిపోయిన ఆహార పదార్థాలను ఎక్కడపడితే అక్కడ పడేయకూడదు. వాటిని ఓ డబ్బాలో వేసి మూతపెట్టి భద్రపరచాలి.

కిటికీలు వీలైనంత వరకు మూసి ఉంచాలి

పాత న్యూస్‌పేపర్లు, మ్యాగజైన్‌లను ఎక్కడపడితే అక్కడ పడేయకుండా ఒకచోట సర్దిపెట్టాలి. కిటికీలను వీలైనంత వరకు మూసి ఉంచాలి.

తలుపుల సందులను మూసేయాలి

తలుపులకు సందులు ఉంటే వాటిని మూసివేయాలి. అలాగే, పనికిరాని పాత గృహోపకరణాలను ఇంట్లో గుట్టలుగా పోయకుండా, వాటిని వెంటనే తొలగించాలి.

