చియా గింజలు చర్మాన్ని మెరిపిస్తాయి. ఇందులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
అవిసె గింజలు తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. వీటిని తింటే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు, మినరల్స్ అందుతాయి. ఇవి చర్మానికి అందాన్ని ఇస్తాయి.
రోజుకు 1 టేబుల్ స్పూన్ గుమ్మడి గింజలు తినడం వల్ల నిద్ర బాగా పడుతుంది. అలాగే చర్మానికి కాంతి వస్తుంది.
ప్రతిరోజూ ఒక స్పూను నల్ల నువ్వులు లేదా తెల్ల నువ్వులు తింటే కాల్షియం, మెగ్నీషియం, జింక్ అందుతాయి. దీని వల్ల చర్మం మెరుస్తుంది.
సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ ప్రతిరోజూ 1 టేబుల్ స్పూన్ తినడం వల్ల చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
సబ్జా గింజలను ఆహారంలో భాగం చేయడం వల్ల చర్మానికి లోతుగా తేమను అందిస్తాయి.
రోజుకు నాలుగు నానబెట్టిన బాదం గింజలు తినడం వల్ల చర్మానికి మెరుపే కాదు, జుట్టు కూడా బలంగా పెరుగుతుంది.
