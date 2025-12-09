భోజనం తిన్నాక ఒక యాలక నమిలితే జీర్ణ ఎంజైమ్లను ఉత్పత్తి అవుతాయి. కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, గుండెల్లో మంట లాంటి జీర్ణ సమస్యలను తగ్గిస్తాయి.
భోజనం తర్వాత యాలక్కాయ నమలడం వల్ల శ్వాస తాజాగా ఉంటుంది. నోటిలోని బ్యాక్టీరియాతో పోరాడే శక్తి ఉంటుంది.
యాలక్కాయ నమలడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి రక్షణ దక్కుతుంది.
యాలక్కాయను తినడం వల్ల యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు శరీరంలో చేరుతాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడతాయి.
యాలకులలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇది శరీర కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడుతాయి. శరీరంలో వాపును తగ్గిస్తాయి.
భోజనం తర్వాత ఒకటి లేదా రెండు యాలక్కాయలు నమిలి ఆ రసాన్ని మింగాలి. ఇది ఎంతో మంచిది.
టీ మరిగించేటప్పుడు ఒక యాలక్కాయను అందులో వేసి మరిగించండి. ఇది శరీరానికి ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. పైగా చాలా రుచిగా ఉంటుంది.
