రోజూ ఒక స్పూన్ మునగాకు పొడి తీసుకుంటే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే

food-life Dec 09 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
మునగాకు పొడిలో పోషకాలు..

మునగాకు పొడిలో విటమిన్లు, మినరల్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, అవసరమైన ఆమైనో ఆమ్లాలు ఉంటాయి. 

Image credits: Getty
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది

విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, ఐరన్, జింక్ ఉండటం వల్ల మునగాకు పొడి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
 

Image credits: Getty
బ్లడ్ షుగర్ స్థాయిని నియంత్రిస్తుంది

రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడంలో సహాయపడే ఐసోథియోసైనేట్స్ వంటి సమ్మేళనాలు మునగాకులో ఉంటాయి. 

Image credits: Getty
డయాబెటిస్ ప్రమాదాన్ని నివారిస్తుంది

భోజనం తర్వాత రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించి, ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరుస్తుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

Image credits: Getty
మునగాకు

మునగాకు పొడి ఆరోగ్యకరమైన గట్ మైక్రోబయోమ్‌ను కాపాడుతుంది. ఉబ్బరం, మలబద్ధకం, గ్యాస్ట్రైటిస్ వంటి లక్షణాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది

మునగాకు పొడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ-ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ఏజెంట్లు చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
 

Image credits: Getty
మెదడును కాపాడుతుంది

మెదడు ఆరోగ్యకరమైన పనితీరుకు అవసరమైన ఐరన్, ప్రోటీన్ మునగాకు పొడిలో పుష్కలంగా ఉంటాయి. 

Image credits: Getty
ఎముకలను కాపాడుతుంది

కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్‌తో నిండిన మునగాకు పొడి ఎముకల ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty

