రోజూ ఒక స్పూన్ మునగాకు పొడి తీసుకుంటే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే

మునగాకు పొడిలో విటమిన్లు, మినరల్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, అవసరమైన ఆమైనో ఆమ్లాలు ఉంటాయి.
విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, ఐరన్, జింక్ ఉండటం వల్ల మునగాకు పొడి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడంలో సహాయపడే ఐసోథియోసైనేట్స్ వంటి సమ్మేళనాలు మునగాకులో ఉంటాయి.
భోజనం తర్వాత రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించి, ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరుస్తుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
మునగాకు పొడి ఆరోగ్యకరమైన గట్ మైక్రోబయోమ్ను కాపాడుతుంది. ఉబ్బరం, మలబద్ధకం, గ్యాస్ట్రైటిస్ వంటి లక్షణాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
మునగాకు పొడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ ఏజెంట్లు చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
మెదడు ఆరోగ్యకరమైన పనితీరుకు అవసరమైన ఐరన్, ప్రోటీన్ మునగాకు పొడిలో పుష్కలంగా ఉంటాయి.
కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్తో నిండిన మునగాకు పొడి ఎముకల ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది.
