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రోజూ పరగడుపున ఈ ఒక్క డ్రింక్ తాగితే చాలు.. ఊహించని లాభాలు!

life Oct 26 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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పోషకాల గని

జీలకర్రలో మన శరీరానికి కావాల్సిన ఎన్నో పోషకాలు దాగి ఉన్నాయి. రోజూ ఉదయం ఈ నీళ్లు తాగడం వల్ల అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు సొంతం చేసుకోవచ్చు.

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జీర్ణక్రియకు మేలు

జీలకర్ర నీళ్లు మన పొట్టలోని జీర్ణ ఎంజైమ్‌లను చురుకుగా మారుస్తాయి. ఇవి గ్యాస్, అసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్తి లాంటి సమస్యలను దరిచేరనివ్వవు.

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బరువు తగ్గడానికి బెస్ట్

శరీరంలో వేడిని పెంచే గుణాలు జీలకర్రలో ఉంటాయి. ఇవి మెటబాలిజంను వేగవంతం చేసి, ఆకలిని తగ్గించి బరువును కంట్రోల్ చేస్తాయి.

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షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్

ఈ నీళ్లు ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని అమాంతం పెంచుతాయి. భోజనం చేసిన తర్వాత రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా ఇవి అడ్డుకుంటాయి.

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గుండె పదిలం

చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL), ట్రైగ్లిజరైడ్స్, రక్తపోటును అదుపులో ఉంచడంలో జీలకర్ర నీళ్లు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. తద్వారా గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

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రోగనిరోధక శక్తి

శరీరంలోని విష పదార్థాలను బయటకు పంపడంలో జీలకర్ర నీళ్లు సహాయపడతాయి. అలాగే కాలేయం పనితీరును కూడా ఇవి మెరుగుపరుస్తాయి.

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చర్మ సౌందర్యానికి మేలు

మొటిమలకు కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియాతో జీలకర్ర పోరాడుతుంది. ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించి,  చర్మాన్ని మరింత కాంతివంతంగా మారుస్తుంది.

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