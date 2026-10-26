సింపుల్ అండ్ స్టైలిష్ లుక్ ఇష్టపడే వారికి ఈ రంగురంగుల ఫ్లవర్ డిజైన్ చెప్పులు బెస్ట్ ఆప్షన్. ముఖ్యంగా కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు ఇవి భలేగా నప్పుతాయి.
గోల్డ్ కలర్ ఫుట్వేర్ ఎప్పుడూ పాదాలకు రిచ్ లుక్ ఇస్తుంది. ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నా దానికి ఇవి పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతాయి. ధర కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది.
ముత్యాలతో డిజైన్ చేసిన ఫుట్వేర్ పాదాలకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్ల లాంటి ప్రత్యేక సందర్భాలకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
స్టోన్స్, కుందన్ వర్క్తో డిజైన్ చేసిన ఈ శాండిల్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి. వీటిని డైలీవేర్గా వాడుకోవచ్చు. పార్టీలకు కూడా బాగా సెట్ అవుతాయి.
వెల్వెట్ బేస్ మీద గోల్డెన్ థ్రెడ్ వర్క్ చేసిన ఈ ఫుట్వేర్ పాదాలను పూర్తిగా కవర్ చేస్తుంది. ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సుల మీదకు రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.
మల్టీకలర్ థ్రెడ్తో డిజైన్ చేసిన ఈ మిర్రర్ వర్క్ ఫుట్వేర్ స్పెషల్ ఈవెంట్స్కు బెస్ట్ ఛాయిస్. తక్కువ ధరలోనే వచ్చే ఈ చెప్పులు పాదాలను అందంగా చూపిస్తాయి.
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