Anklets: ఈకాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే పట్టీల డిజైన్లు.. ఎంత బాగున్నాయో

తెల్లటి ముత్యాలు, చిన్న పూల డిజైన్లతో కూడిన ఈ డబుల్ లేయర్ యాంక్లెట్ చూడటానికి ఎంతో అందంగా, క్లాసీ, ట్రెడిషనల్ లుక్లో ఉంది.
స్లీక్ అండ్ మోడ్రన్ లుక్ని ఇచ్చే ఈ సింగిల్ ఫ్లాట్ గోల్డెన్ చైన్ యాంక్లెట్ చాలా ట్రెండీగా కనిపిస్తుంది. వెనుక వైపు వచ్చే చిన్న హ్యాంగింగ్ చైన్ దీనికి మరింత ఆకర్షణను తెస్తుంది.
ఈ గోల్డెన్ యాంక్లెట్ రెండు వరుసలతో చాలా అందంగా ఉంది. ఒక పక్కా ఫ్లాట్ హెరింగ్ బోన్ చైన్, మరోపక్క పూసల డిజైన్తో కూడిన చైన్ పాదాల అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.
ఇది ఒక క్లాసిక్ డబుల్ లేయర్ డిజైన్. పైన సన్నని లింక్ చైన్, కింద ఫ్లాట్ స్నేక్ చైన్ కలయికతో సింపుల్ అండ్ ఎలిగెంట్గా ఉంది.
ఈ ఫోటోలో ఉన్న యాంక్లెట్ క్లాసిక్ గోల్డెన్ చైన్ మధ్యలో అందమైన వైట్ స్టోన్స్ క్రిస్టల్స్ పొదిగి ఉన్నాయి. ఇది చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ,రిచ్ లుక్లో ఉంటుంది.
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