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బయోటిన్ ఉండే ఈ ఫుడ్స్ తింటే జుట్టు ఒత్తుగా పెరిగేస్తుంది

life Oct 21 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits: Getty
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పప్పులు, బీన్స్, గ్రీన్ పీస్

పప్పు దినుసులు, బీన్స్, గ్రీన్ పీస్ లో ప్రోటీన్, ఫైబర్, అనేక రకాల ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇవి  జుట్టు పెరుగుదలను వేగవంతం చేస్తాయి.

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పుట్టగొడుగులు

పుట్టగొడుగులు ఆరోగ్యానికి అందానికి కూడా ఎంతో మంచివి. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో పాటు సెలీనియం, మెగ్నీషియం లాంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి. 

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చిలగడదుంప

చిలగడదుంపలు తినడం అలవాటు చేసుకుంటే జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది. ఇందులో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. 

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గుడ్లు

రోజుకు రెండు ఉడకబెట్టిన గుడ్లు తింటే చాలు జుట్టు ఒత్తుగా మారుతుందిజ గుడ్లలో బి విటమిన్లు, ప్రోటీన్, ఐరన్, ఫాస్పరస్ అధికంగా ఉంటాయి. 

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సాల్మన్ చేప

సాల్మన్ చేపలో కొవ్వు ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాట్టి ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.

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అవిసె గింజలు

తక్కువ ధరకే దొరికే సూపర్ ఫుడ్ష్ ఇవి. ఇందులో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు సమృద్ధిగా ఉంటాయి.

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బాదం పప్పులు

బాదంపప్పులో బయోటిన్ ఉంటుంది. కాబట్టి బయోటిన్ పొందడానికి బాదం ఒక అద్భుతమైన మూలం అని చెప్పవచ్చు.

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