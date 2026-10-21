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హెవీ డిజైన్ వెండి పట్టీలు.. పాదాలకు ఎంత అందమో!

life Oct 21 2026
Author: Kavitha G Image Credits:khushbujewellers
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మువ్వల పట్టీలు

వెడల్పాటి డిజైన్ లో ఉన్న ఈ వెండి పట్టీలు చీరలతో అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తాయి. 10 తులాల్లో చేయించుకోవచ్చు.

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బర్డ్స్ డిజైన్ పట్టీలు

సన్నటి వెండి చైన్లు మధ్యలో బర్డ్స్ డిజైన్, కింద మువ్వలతో ఉన్న ఈ వెండి పట్టీలు పాదాలకు నిండుగా, అందంగా ఉంటాయి. ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: gemini AI
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కడియం స్టైల్ పట్టీలు

పెళ్లిళ్లు, పండగలకు ఇలాంటి కడియం స్టైల్ పట్టీలు ప్రత్యేకమైన అందాన్ని ఇస్తాయి. 10 నుంచి 15 తులాల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: gemini ai
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చైన్ పట్టీలు

కాస్త తక్కువ బరువులో హెవీ లుక్ ఇచ్చే పట్టీలు తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి చైన్ డిజైన్ పట్టీలు మంచి ఎంపిక. 8 తులాల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: ringskart.com_@instagram
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లేయర్డ్ పట్టీలు

లేయర్డ్ డిజైన్ పట్టీలు పాదాలకు రిచ్ లుక్‌ను ఇస్తాయి. పట్టు చీరలు, లెహెంగాలతో సూపర్ గా సెట్ అవుతాయి.

Image credits: ebay.com
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జాలర్ పట్టీలు

రెడ్, గ్రీన్ పూసలతో ఉన్న ఈ జాలర్ స్టైల్ పట్టీలు పాదాలకు సరికొత్త మెరుపునిస్తాయి. ఇవి ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్ లోనే ఉంటాయి.

Image credits: khushbujewellers
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నెమలి డిజైన్ పట్టీలు

కాస్త మోడ్రన్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి నెమలి డిజైన్ పట్టీలు మంచి ఎంపిక. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: khushbujewellers

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