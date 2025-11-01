Telugu

కివి ఫ్రూట్‌ని రెగ్యులర్ గా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

food-life Nov 01 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

మంచి నిద్రకు..

కివిలో సెరోటోనిన్ ఉంటుంది. ఇది నిద్ర మంచిగా పట్టడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

వాపు తగ్గడానికి

కివిలో విటమిన్ సి, ఇ, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి వాపును తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

మలబద్ధకం దూరం

కివిలో ఉండే ఫైబర్ మలబద్ధకాన్ని దూరం చేస్తుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

జుట్టు పెరుగుదలకు

ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు ఉన్న కివి పండు జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడంతో పాటు పెరగడాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ఆకలి నియంత్రణకు

ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే కివి పండును తినడం వల్ల ఆకలి నియంత్రణలో ఉంటుంది. 

Image credits: freepik
Telugu

చెడు కొలెస్ట్రాల్‌

కివి పండులోని ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: our own

డయాబెటిస్ ఉన్నవారు తినకూడని పండ్లు ఇవే!

ఖాళీ కడుపున ఈ పండ్లు మాత్రం తినకూడదు

వంట చేసేటప్పుడు ఈ 7 విషయాలు కచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి!

పెరుగు ఎవరు తినకూడదో తెలుసా?