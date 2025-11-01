కివిలో సెరోటోనిన్ ఉంటుంది. ఇది నిద్ర మంచిగా పట్టడానికి సహాయపడుతుంది.
కివిలో విటమిన్ సి, ఇ, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి వాపును తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి.
కివిలో ఉండే ఫైబర్ మలబద్ధకాన్ని దూరం చేస్తుంది.
ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు ఉన్న కివి పండు జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడంతో పాటు పెరగడాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.
ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే కివి పండును తినడం వల్ల ఆకలి నియంత్రణలో ఉంటుంది.
కివి పండులోని ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
