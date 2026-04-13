బియ్యం పురుగు పట్టకుండా ఉండాలంటే కొద్దిగా ఇంగువ పొడి వేయడం మంచిది. దాని ఘాటైన వాసనకు పురుగులు పారిపోతాయి.
బియ్యం డబ్బాలో ఇంగువ పొడి రూపంలోనే కాదు ముక్కల రూపంలో కూడా ఉంచవచ్చు. అది తేమను పీల్చుకుంటుంది.
ఇంగువ పొడిని నేరుగా బియ్యంలో కలపొద్దు. ఓ చిన్న ఇంగువ ముక్కను లేదా పొడిని పలుచని బట్టలో కట్టి, బియ్యం డబ్బా మధ్యలో పెట్టండి. ఇలా చేస్తే బియ్యానికి ఇంగువ రుచి రాదు.
బియ్యం బస్తాలో ఎండిన వేపాకులు వేసినా మంచిదే. లేదా బియ్యం మధ్యలో కొద్దిగా గడ్డ ఉప్పు వేసి పెట్టినా పురుగులు దగ్గరకు రావు.
బియ్యం నిల్వ చేసే డబ్బా పొడిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. తడి తగలకుండా చూసుకోండి. ఈ పద్ధతులు పాటిస్తే మీ ఇంట్లో బియ్యానికి పురుగే పట్టదు.
బియ్యం డబ్బాలో కొన్ని బిర్యానీ ఆకులు కలిపి వేసి పెట్టినా ఉత్తమమే. బిర్యానీ ఆకుల వాసన పురుగులకు నచ్చదు
ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వంటివి బియ్యంలో వేస్తే మంచిది. ఈ రెండింటి వాసన ఏ కీటకాలకు నచ్చదు.
Gold Hoop Earrings: అదిరిపోయే డిజైన్లో గోల్డ్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్
Teeth Whitening: ఈ సింపుల్ టిప్స్ తో పళ్లు తెల్లగా మెరిసిపోవడం పక్కా!
Glowing Skin: హీరోయిన్లలా క్లియర్ స్కిన్ కావాలా? ఈ డ్రింక్ తాగితే చాలు
Cardamom Water: పరగడుపున యాలకుల నీళ్లు తాగితే ఇన్ని లాభాలా?