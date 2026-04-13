Telugu

బియ్యం డబ్బాలో ఈ పొడి చల్లితే పురుగే పట్టదు

life Apr 13 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
ఇంగువ పొడి

బియ్యం పురుగు పట్టకుండా ఉండాలంటే కొద్దిగా ఇంగువ పొడి వేయడం మంచిది. దాని ఘాటైన వాసనకు పురుగులు పారిపోతాయి.

Image credits: Getty
తేమ లేకుండా

బియ్యం డబ్బాలో ఇంగువ పొడి రూపంలోనే కాదు ముక్కల రూపంలో కూడా ఉంచవచ్చు. అది తేమను పీల్చుకుంటుంది. 

Image credits: Social Media
ఇలా వాడాలి

ఇంగువ పొడిని నేరుగా బియ్యంలో కలపొద్దు. ఓ చిన్న ఇంగువ ముక్కను లేదా పొడిని పలుచని బట్టలో కట్టి, బియ్యం డబ్బా మధ్యలో పెట్టండి. ఇలా చేస్తే బియ్యానికి ఇంగువ రుచి రాదు.

Image credits: Social Media
వేపాకులు, గడ్డ ఉప్పు

బియ్యం బస్తాలో ఎండిన వేపాకులు వేసినా మంచిదే.  లేదా బియ్యం మధ్యలో కొద్దిగా గడ్డ ఉప్పు వేసి పెట్టినా  పురుగులు దగ్గరకు రావు.

Image credits: Getty
తేమ అస్సలు వద్దు

బియ్యం నిల్వ చేసే డబ్బా  పొడిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. తడి తగలకుండా చూసుకోండి. ఈ పద్ధతులు పాటిస్తే మీ ఇంట్లో బియ్యానికి పురుగే పట్టదు.

Image credits: Meta AI
బిర్యానీ ఆకులు

బియ్యం డబ్బాలో కొన్ని బిర్యానీ ఆకులు కలిపి వేసి పెట్టినా ఉత్తమమే. బిర్యానీ ఆకుల వాసన పురుగులకు నచ్చదు

Image credits: Getty
ఎండు మిర్చి, వెల్లుల్లి

ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వంటివి బియ్యంలో వేస్తే మంచిది. ఈ రెండింటి వాసన ఏ కీటకాలకు నచ్చదు.

Image credits: Getty

