కొద్దిగా నిమ్మరసంలో చిటికెడు ఉప్పు కలపాలి. ఈ మిశ్రమంతో పళ్లపై రెండు, మూడు నిమిషాల పాటు రుద్దాలి. ఆ తర్వాత నీటితో నోటిని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.
కొబ్బరి నూనె లేదా నువ్వుల నూనెను 10-15 నిమిషాల పాటు నోటిలో వేసుకుని పుక్కిలించాలి. ఇది నోటిలోని బ్యాక్టీరియాను తగ్గించి, మరకలను తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది.
నారింజ పండు తొక్కతో పళ్లను శుభ్రం చేసుకోవడం వల్ల పసుపు మరకలు పోతాయి. దంతాలు మరింత ప్రకాశవంతంగా మారతాయి.
అరటిపండు తొక్క లోపలి భాగంతో పళ్లపై ఐదు నిమిషాల పాటు రుద్దాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పళ్లపై ఉన్న పసుపుదనం పోతుంది.
బేకింగ్ సోడాను పేస్టులా చేసి, దాంతో పళ్లు తోముకోవాలి. ఇది పళ్లపై ఉన్న మరకలను లోతుగా శుభ్రం చేసి, వాటిని తొలగిస్తుంది.
కొద్దిగా వెనిగర్ను బేకింగ్ సోడాతో కలిపి మిశ్రమంగా తయారుచేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ పేస్టుతో పళ్లు తోముకోవాలి. అయితే, దీన్ని వారానికి ఒకసారి మాత్రమే చేయడం మంచిది.
