ఈ సింపుల్ టిప్స్ తో పళ్లు తెల్లగా మెరిసిపోవడం పక్కా!

health-life Apr 13 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
నిమ్మరసం, ఉప్పు

కొద్దిగా నిమ్మరసంలో చిటికెడు ఉప్పు కలపాలి. ఈ మిశ్రమంతో పళ్లపై రెండు, మూడు నిమిషాల పాటు రుద్దాలి. ఆ తర్వాత నీటితో నోటిని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.

ఆయిల్ పుల్లింగ్

కొబ్బరి నూనె లేదా నువ్వుల నూనెను 10-15 నిమిషాల పాటు నోటిలో వేసుకుని పుక్కిలించాలి. ఇది నోటిలోని బ్యాక్టీరియాను తగ్గించి, మరకలను తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది.

నారింజ తొక్క

నారింజ పండు తొక్కతో పళ్లను శుభ్రం చేసుకోవడం వల్ల పసుపు మరకలు పోతాయి. దంతాలు మరింత ప్రకాశవంతంగా మారతాయి.

అరటి తొక్క

అరటిపండు తొక్క లోపలి భాగంతో పళ్లపై ఐదు నిమిషాల పాటు రుద్దాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పళ్లపై ఉన్న పసుపుదనం పోతుంది.

బేకింగ్ సోడా

బేకింగ్ సోడాను పేస్టులా చేసి, దాంతో పళ్లు తోముకోవాలి. ఇది పళ్లపై ఉన్న మరకలను లోతుగా శుభ్రం చేసి, వాటిని తొలగిస్తుంది.

వెనిగర్

కొద్దిగా వెనిగర్‌ను బేకింగ్ సోడాతో కలిపి మిశ్రమంగా తయారుచేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ పేస్టుతో పళ్లు తోముకోవాలి. అయితే, దీన్ని వారానికి ఒకసారి మాత్రమే చేయడం మంచిది.

