Telugu

పరగడుపున యాలకుల నీళ్లు తాగితే ఇన్ని లాభాలా?

health-life Apr 13 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

నోటి ఆరోగ్యం

యాలకుల్లో యాంటీసెప్టిక్ గుణాలుంటాయి. ఇవి చిగుళ్ల ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. పళ్లకు, చిగుళ్లకు ఇది సహజ క్లెన్సర్‌గా పనిచేస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ఇమ్యూనిటీ పవర్‌

యాలకుల నీళ్లలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ఈ కాంపౌండ్స్ ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడి, శరీర రక్షణ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తాయి.

Image credits: Social Media
Telugu

గుండె ఆరోగ్యం

యాలకుల నీళ్లు గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, లిపిడ్ ప్రొఫైల్స్‌ను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

ఒత్తిడికి చెక్

యాలకుల నీళ్లు ఒత్తిడిని తగ్గించి, రోజంతా మిమ్మల్ని ఉత్సాహంగా, శక్తిమంతంగా ఉంచుతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

శ్వాసకోశ సమస్యలకు చెక్

దగ్గు, జలుబు, ఇతర శ్వాసకోశ సమస్యల నుంచి యాలకుల నీళ్లు ఉపశమనం కలిగిస్తాయి.
Image credits: Getty
Telugu

అధిక బరువు సమస్యకు చెక్

యాలకుల నీళ్లు జీవక్రియను మెరుగుపరిచి బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

జీర్ణ సమస్యలు దూరం

కడుపు నొప్పి, గ్యాస్ వంటి జీర్ణ సమస్యలను తగ్గించడంలో యాలకుల నీళ్లు బాగా పనిచేస్తాయి.

Image credits: Getty

