యాలకుల్లో యాంటీసెప్టిక్ గుణాలుంటాయి. ఇవి చిగుళ్ల ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. పళ్లకు, చిగుళ్లకు ఇది సహజ క్లెన్సర్గా పనిచేస్తుంది.
యాలకుల నీళ్లలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ఈ కాంపౌండ్స్ ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడి, శరీర రక్షణ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తాయి.
యాలకుల నీళ్లు గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, లిపిడ్ ప్రొఫైల్స్ను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
యాలకుల నీళ్లు ఒత్తిడిని తగ్గించి, రోజంతా మిమ్మల్ని ఉత్సాహంగా, శక్తిమంతంగా ఉంచుతాయి.
యాలకుల నీళ్లు జీవక్రియను మెరుగుపరిచి బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయి.
కడుపు నొప్పి, గ్యాస్ వంటి జీర్ణ సమస్యలను తగ్గించడంలో యాలకుల నీళ్లు బాగా పనిచేస్తాయి.
