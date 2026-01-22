ఈ 3 పనులు చేస్తే నెలలో బరువు తగ్గుతారు

పెరుగుతున్న బరువు టెన్షన్తో ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. బరువు పెరిగాక దాన్ని తగ్గించుకోవడం కష్టమవుతుంది. తక్కువ టైంలో బరువు ఎలా తగ్గించుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
బరువు తగ్గడానికి పొట్ట మాడ్చుకోవడం మానేయండి. ఆకలితో ఉండి బరువు తగ్గాలనుకోవడం ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతి కాదు. అందుకే ఆకలితో ఉండకండి.
బరువు తగ్గాలంటే ముందుగా బయట తినడం మానేయండి. బయటి ఆహారాల్లో రకరకాల రసాయనాలు, ప్రిజర్వేటివ్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
రసాయనాలు. ప్రిజర్వేటివ్స్ శరీరానికి హానికరం. అవి బరువు పెరగడానికి కారణమవుతాయి. రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయండి.
కష్టమైన వ్యాయామాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం అరగంట పాటూ వేగంగా ప్రతిరోజూ నడవండి చాలు.
ప్రొటీన్ నిండిన ఆహారాన్ని ప్రతిరోజూ బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో తింటే మంచిది. నట్స్, పప్పులు వంటివి తినాలి.
తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్లు ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. అన్నం, బంగాళాదుంపలు వంటివి తగ్గించాలి. కానీ పూర్తిగా తినడం మానేయకూడదు.
