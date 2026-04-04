Telugu

కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైతే ఈ చిట్కాలతో తగ్గించండి

life Apr 04 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Gemini
బంగాళదుంప

బంగాళదుంపను ను ఉడికించి మెత్తగా చేత్తోనే మెదపండి. దాన్ని కూరలో కలపండి. కొన్నిసార్లు పచ్చి బంగాళదుంప ముక్కలను వేసినా కూడా ఉప్పును పీల్చేస్తుంది.

Image credits: instagram
కొబ్బరి పాలు

కొబ్బరి పాలు ఉప్పును తగ్గించడంలో ఉపయోగపడతాయి.  పచ్చి కొబ్బరి తురిమి పాలు తీసి కూరలో కలిపితే ఉప్పు తగ్గిపోతుంది.

Image credits: Freepik
పంచదార

వేపుళ్లలో ఉప్పు ఎక్కువైతే కొద్దిగా పంచదార వేయొచ్చు.  ఈ చిట్కా అన్ని రకాల కూరలకు పనిచేయదు. కొన్నింటికి పనిచేస్తుంది.

Image credits: social media
గోధుమ పిండి

 కూరల్లో ఉప్పు ఎక్కువైతే  గోధుమ పిండిని చపాతీ పిండిలా కలుపుకుని కూరలో వేయండి. కూర ఉడికిన తర్వాత ఆ ఉండలను తీసి బయటపడేయాలి.

Image credits: social media
పెరుగు

మజ్జిగ పులుసు, పనీర్ వంటి కూరల్లో ఉప్పు ఎక్కువైతే, కొంచెం పెరుగు కలిపితే రుచి చెడిపోకుండా ఉంటుంది. ఉప్పు కూడా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది.

Image credits: Getty
జీడిపప్పు

జీడిపప్పులను నీళ్లలో నానబెట్టి  ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెరుగుతో కలిపి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. ఈ పేస్ట్‌ను కూరలో కలిపితే ఉప్పుదనం చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది.

Image credits: Getty
ఉప్పు తింటే..

ఉప్పును ఆరోగ్యపరంగా చూసినా అధికంగా తినకూడదు. ఇది అనేక రకాల రోగాలకు కారణం అవుతుంది.

Image credits: Getty

