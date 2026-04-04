రోజూ ఓ కప్పు గ్రీన్ టీ తాగండి.. కారణం ఇదే

రోజూ ఒక కప్పు గ్రీన్ టీ తాగడాన్ని అలవాటు చేసుకోండి. దీని వెనుక ఉన్న అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో చూద్దాం.

health-life Apr 04 2026
Author: Nandini Arava
గ్రీన్ టీలో పోషకాలు పుష్కలం

గ్రీన్ టీలో పాలీఫెనాల్స్, ముఖ్యంగా ఎపిగాల్లోకాటెచిన్-3-గాలేట్ (EGCG) వంటి శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి.

శరీరంలో వాపును తగ్గిస్తుంది

గ్రీన్ టీలో ఉండే కాటెచిన్స్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనాలు శరీరంలో వాపును తగ్గించి, కణాల DNAను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి.

చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది

గ్రీన్ టీని రోజూ తాగితే ఎల్‌డీఎల్ (చెడు) కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది.

అల్జీమర్స్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది

ఇందులోని కెఫిన్, ఎల్-థియనైన్ కలయిక ఏకాగ్రతను, చురుకుదనాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. అల్జీమర్స్, పార్కిన్సన్స్ వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది.

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది

గ్రీన్ టీ ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరుస్తుంది. పరగడుపున రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

దంతాలను రక్షిస్తుంది

గ్రీన్ టీలోని యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు దంతాలపై పాచిని తగ్గించి, పుచ్చిపోకుండా కాపాడతాయి.

చర్మ సౌందర్యాన్ని కాపాడుతుంది

మొటిమల చికిత్సకు, చర్మంపై జిడ్డును తగ్గించడానికి గ్రీన్ టీ బాగా పనిచేస్తుంది. కళ్ల కింద వాపును తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

