Pimples Remove: ఇదొక్కటి వాడితే రాత్రికి రాత్రే మొటిమలు మాయం

మొటిమలు వస్తే చాలు గిల్లేస్తుంటారు. దానివల్ల మచ్చలు, చీము కారడం జరిగి…ఇంకాస్త పెద్ద మచ్చలు వస్తాయి. చూడటానికి ముఖం అసహ్యంగా ఉంటుంది. అందుకే ఎక్కువ కష్టపడకుండా ఇది ట్రై చేయండి.
మొటిమలు పోవాలంటే ఈ సింపుల్ ప్యాచ్ ట్రై చేయండి. చూడటానికి స్టిక్కర్లలా కనిపిస్తాయి. వీటిని మొటిమల్లోని చీము, మురికి పీల్చుకోవడానికి హైడ్రోకొల్లాయిడ్ అనే పదార్థంతో తయారు చేస్తారు.
మొటిమ మీద ఈ ప్యాచ్ అంటించడం వల్ల బయటి నుంచి బ్యాక్టీరియా లోపలికి వెళ్లకుండా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ కూడా తగ్గుతుంది.
మొటిమలను గోళ్లతో గిల్లడం చాలామందికి అలవాటు. అలాంటి వారికి ఈ ప్యాచ్ పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల మచ్చలు పడకుండా ఉంటాయి.
రాత్రి పడుకునే ముందు మొటిమ మీద ఈ ప్యాచ్ అంటించుకుంటే చాలు. ఉదయం లేచేసరికి మొటిమలోని వాపు, చీమును ప్యాచ్ పీల్చేసుకుంటుంది.
ముఖం శుభ్రంగా కడుక్కుని, ఆరబెట్టుకోవాలి. తర్వాత క్రీములు లేదా లోషన్లు రాయడానికి ముందే, నేరుగా మొటిమ మీద ప్యాచ్ అంటించాలి.
కొన్ని ప్యాచెస్లో సాలిసిలిక్ యాసిడ్ లేదా టీ ట్రీ ఆయిల్ వంటివి ఉంటాయి. ఇవి మొండి మొటిమలను కూడా త్వరగా తగ్గించడానికి సాయపడతాయి.
చాలా ప్యాచెస్ చర్మంలో కలిసిపోయేలా, కనిపించకుండా ఉంటాయి. కాబట్టి మేకప్ వేసుకునే ముందు వీటిని అంటిస్తే మొటిమ కనిపించదు, అదే సమయంలో స్కిన్ సేఫ్గా ఉంటుంది.
