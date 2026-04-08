Gas Stove: గ్యాస్ స్టవ్ మంట తక్కువగా వస్తోందా? ఇలా చేసి చూడండి

life Apr 08 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
స్టాప్లర్ పిన్స్ ఉంటే చాలు...

స్టవ్ బర్నర్ నుంచి మంట సరిగా రాకపోతే.. మీ దగ్గర స్టాప్లర్ పిన్ కానీ, ఏదైనా సన్నని తీగ ఉంటే చాలు. స్టాప్లర్ పిన్ ని నిటారుగా చేసుకోవాలి. 

ముందు గ్యాస్ ఆఫ్ చేయండి

మొట్టమొదట భద్రత ముఖ్యం. అందుకే, ముందుగా సిలిండర్ రెగ్యులేటర్‌ను ఆఫ్ చేయండి.

పిన్‌ను రెడీ చేసుకోండి

స్టేప్లర్ పిన్‌ను నోస్ ప్లయర్‌తో పట్టుకుని, దాన్ని నిటారుగా చేయండి. అది ఒక చిన్న సూదిలా తయారవుతుంది.

నాజిల్‌ను క్లీన్ చేయండి

బర్నర్‌ను తీసి, స్టవ్‌ను వెనక్కి తిప్పండి. అక్కడ గ్యాస్ వచ్చే చిన్న రంధ్రం (నాజిల్) కనిపిస్తుంది. ఆ రంధ్రంలోకి మీరు సిద్ధం చేసుకున్న పిన్‌ను పెట్టి 3-4 సార్లు కదిలించండి. 

ఇప్పుడు చెక్ చేయండి

ఇప్పుడు స్టవ్‌ను మళ్లీ యథావిధిగా పెట్టి, బర్నర్‌ను అమర్చండి. గ్యాస్ ఆన్ చేసి స్టవ్ వెలిగించి చూడండి. మంట మునుపటి కంటే కచ్చితంగా ఎక్కువగా వస్తుంది!

ఒక చిన్న సలహా

ఈ పని చేసేటప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి, నిదానంగా ప్రయత్నించండి. ఒకవేళ మీకు ధైర్యం లేకపోయినా, లేదా నాజిల్ రంధ్రం మరీ గట్టిగా మూసుకుపోయినా.. నిపుణుల సహాయం తీసుకోవడం ఉత్తమం.

