Tea: పాలు తక్కువైనా టీ చిక్కగా, రుచిగా రావాలా? ఈ చిట్కా వాడితే చాలు

food-life Apr 08 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
అమ్మమ్మల నాటి చిట్కా

పాలు తక్కువ పోసినా టీ మాత్రం రుచిగా రావాలంటే… అమ్మమ్మల నాటి చిట్కా ఫాలో అవ్వాల్సిందే..

మిల్క్ పౌడర్

ఆ సీక్రెట్ టిప్ మరేంటో కాదు, మిల్క్ పౌడర్. అయితే టీ చేసేటప్పుడు మిల్క్ పౌడర్‌ను నేరుగా వేయకూడదు. అలా చేస్తే ఉండలు కట్టేస్తుంది.
ఇలా కలపాలి

ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో కొన్ని గోరువెచ్చని నీళ్లు లేదా పాలు తీసుకోండి. అందులో మిల్క్ పౌడర్ వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి. ఇలా ఒక మిశ్రమాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి.
టీలో వేయాలి

ఇప్పుడు టీ పొడి వేసి మరుగుతున్నప్పుడు, ఒక చేత్తో ఈ మిల్క్ పౌడర్ మిశ్రమాన్ని పోస్తూ, మరో చేత్తో టీని స్పూన్‌తో కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పాలు విరగకుండా ఉంటాయి.

మరిగించాలి

ఆ తర్వాత, అవసరమైనంత పంచదార వేసి, 2 నుంచి 3 నిమిషాల పాటు టీని బాగా మరిగించాలి.
ఫలితం అదుర్స్

ఇలా చేస్తే పాలు తక్కువగా ఉన్నా, లేదా పల్చగా ఉన్నా సరే.. మీ టీ అచ్చం హోటల్‌లో తాగినట్టే చిక్కగా, చాలా రుచిగా ఉంటుంది.
