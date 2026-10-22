Coriander: ఇలా చేస్తే నెల రోజులైనా కొత్తిమీర తాజాగా ఉంటుంది..!

ఫ్రిజ్ లో కొత్తిమీర గ్యాప్ దొరికిన చోట కుక్కేయకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల కొత్తిమీర తాజాదనం తగ్గిపోతుంది. ఈ పొరపాటు చేయకూడదు.
ఫ్రిజ్లో మంచు లేదా తేమ ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశంలో కొత్తిమీరను అస్సలు పెట్టకూడదు. దీనివల్ల ఆకులు నీరుగారిపోయి, త్వరగా కుళ్లిపోవడం మొదలవుతుంది.
కొత్తిమీరను ఎప్పుడూ గాలి ఆడే, తక్కువ తేమ ఉండే బాక్స్లలో ఉంచాలి. లేదా ఫ్రిజ్ షెల్ఫ్లలో (Shelves) భద్రపరుచుకోవడం చాలా మంచిది.
ఫ్రిజ్లోని వెజిటబుల్ బాస్కెట్లో అన్ని కూరగాయల పైన కొత్తిమీరను నొక్కి పెట్టకండి. ఇలా ఇరుకుగా ఉంచడం వల్ల గాలి ఆడక వెంటనే పాడైపోతుంది.
కొత్తిమీరకు కాస్త గాలి తగిలేలా ఇతర కూరగాయలకు కొంచెం దూరంగా ఉంచండి. ఈ చిన్న ట్రిక్ పాటిస్తే మీ ఇంట్లోని కొత్తిమీర వారం రోజుల పాటు ఫ్రెష్గా, గుమగుమలాడుతూ ఉంటుంది!
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