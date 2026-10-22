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Coriander: ఇలా చేస్తే నెల రోజులైనా కొత్తిమీర తాజాగా ఉంటుంది..!

life Oct 22 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

ఫ్రిజ్ లో ఎక్కడ పెట్టాలంటే...

ఫ్రిజ్ లో కొత్తిమీర  గ్యాప్ దొరికిన చోట కుక్కేయకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల కొత్తిమీర తాజాదనం తగ్గిపోతుంది. ఈ పొరపాటు చేయకూడదు. 

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తేమ, మంచుకు దూరంగా ఉంచండి

ఫ్రిజ్‌లో మంచు లేదా తేమ ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశంలో కొత్తిమీరను అస్సలు పెట్టకూడదు. దీనివల్ల ఆకులు నీరుగారిపోయి, త్వరగా కుళ్లిపోవడం మొదలవుతుంది.

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సరైన ప్లేస్ ఏది?

కొత్తిమీరను ఎప్పుడూ గాలి ఆడే, తక్కువ తేమ ఉండే బాక్స్‌లలో ఉంచాలి. లేదా ఫ్రిజ్ షెల్ఫ్‌లలో (Shelves) భద్రపరుచుకోవడం చాలా మంచిది.

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వెజిటబుల్ బాస్కెట్‌లో ఈ తప్పు వద్దు!

ఫ్రిజ్‌లోని వెజిటబుల్ బాస్కెట్‌లో అన్ని కూరగాయల పైన కొత్తిమీరను నొక్కి పెట్టకండి. ఇలా ఇరుకుగా ఉంచడం వల్ల గాలి ఆడక వెంటనే పాడైపోతుంది.

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వారం పాటు ఫ్రెష్‌గా ఉండాలంటే..

కొత్తిమీరకు కాస్త గాలి తగిలేలా ఇతర కూరగాయలకు కొంచెం దూరంగా ఉంచండి. ఈ చిన్న ట్రిక్ పాటిస్తే మీ ఇంట్లోని కొత్తిమీర వారం రోజుల పాటు ఫ్రెష్‌గా, గుమగుమలాడుతూ ఉంటుంది!

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