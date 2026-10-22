Telugu

ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం రాత్రి పూట వేయాల్సిన యోగాాసనాలివే..

life Oct 22 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Getty
Telugu

సింపుల్ యోగాసనాలు

కొన్ని సింపుల్ యోగాసనాలు ఒత్తిడిని తగ్గించి ప్రశాంతమైన నిద్రను ఇస్తాయి. రాత్రి భోజనం తర్వాత ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో శ్వాసపై ధ్యాస పెట్టి ఈ ఆసనాలు వేయండి.

Image credits: Getty
Telugu

బాలాసనం (Balasana)

మోకాళ్లపై కూర్చుని ముందుకు వంగి చేతులను చాపే ఈ ఆసనం నరాలను శాంతపరుస్తుంది. ఇది మెడ, నడుము నొప్పిని తగ్గించి మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

విపరీత కరణి (Viparita Karani)

గోడకు ఆనించి కాళ్లను పైకి ఎత్తే ఈ సింపుల్ ఆసనం రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. శరీర అలసటను తగ్గించి గాఢ నిద్ర పట్టేలా చేస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

బద్ధ కోణాసనం (Baddha Konasana)

రెండు పాదాలను కలిపి ఉంచి కాళ్లను మడవాలి. ఈ ఆసనం నడుము కండరాలను వదులు చేసి శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేస్తుంది. ఆందోళనను తగ్గించడంలో ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

సుప్త మత్స్యేంద్రాసనం (Supta Matsyendrasana)

వెల్లకిలా పడుకుని శరీరాన్ని అటూ ఇటూ తిప్పడం వల్ల వెన్నెముక ఫ్లెక్సిబుల్‌గా మారుతుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి, ప్రశాంతమైన నిద్రను అందిస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

శవాసనం (Savasana)

చివరగా కాళ్లు, చేతులను వదులుగా వదిలేసి ప్రశాంతంగా పడుకునే శవాసనం వేయాలి. ఇది శరీరానికి పూర్తి విశ్రాంతినిచ్చి, గాఢమైన నిద్రకు మిమ్మల్ని సిద్ధం చేస్తుంది.

Image credits: Getty

Multi Color Saree: పండగకు పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఇచ్చే మల్టీ కలర్ చీరలు..!

Gold Chain: నేటితరం అమ్మాయిల కోసం లేటెస్ట్ డిజైన్ గోల్డ్ చైన్స్!

Toe Rings: వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కోసం అందమైన మెట్టెలు.. ధర కూడా తక్కువే!

Glowing Skin: ముఖానికి ఇది మాత్రమే రాస్తే చాలు..బంగారంలా మెరిసిపోతారు