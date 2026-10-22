కొన్ని సింపుల్ యోగాసనాలు ఒత్తిడిని తగ్గించి ప్రశాంతమైన నిద్రను ఇస్తాయి. రాత్రి భోజనం తర్వాత ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో శ్వాసపై ధ్యాస పెట్టి ఈ ఆసనాలు వేయండి.
మోకాళ్లపై కూర్చుని ముందుకు వంగి చేతులను చాపే ఈ ఆసనం నరాలను శాంతపరుస్తుంది. ఇది మెడ, నడుము నొప్పిని తగ్గించి మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది.
గోడకు ఆనించి కాళ్లను పైకి ఎత్తే ఈ సింపుల్ ఆసనం రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. శరీర అలసటను తగ్గించి గాఢ నిద్ర పట్టేలా చేస్తుంది.
రెండు పాదాలను కలిపి ఉంచి కాళ్లను మడవాలి. ఈ ఆసనం నడుము కండరాలను వదులు చేసి శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేస్తుంది. ఆందోళనను తగ్గించడంలో ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
వెల్లకిలా పడుకుని శరీరాన్ని అటూ ఇటూ తిప్పడం వల్ల వెన్నెముక ఫ్లెక్సిబుల్గా మారుతుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి, ప్రశాంతమైన నిద్రను అందిస్తుంది.
చివరగా కాళ్లు, చేతులను వదులుగా వదిలేసి ప్రశాంతంగా పడుకునే శవాసనం వేయాలి. ఇది శరీరానికి పూర్తి విశ్రాంతినిచ్చి, గాఢమైన నిద్రకు మిమ్మల్ని సిద్ధం చేస్తుంది.
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