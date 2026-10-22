Multi Color Saree: పండగకు పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఇచ్చే మల్టీ కలర్ చీరలు..!

ఏ కలర్ చీర కట్టుకోవాలి అనే కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు.. ఇలా మల్టీ కలర్ చీర ట్రై చేయండి. మంచి క్లాసీ లుక్ తో పాటు.. అందరిలోనూ మీరు సెంటర్ ఆఫ్ ఎట్రాక్షన్ గా నిలుస్తారు.
ఫ్లోరల్ ప్రింట్ చీరలు ఇప్పుడు మల్టీ షేడ్స్లో దొరుకుతున్నాయి. బరువు తక్కువగా ఉండే ఈ చీరలు రూ.1000 బడ్జెట్లోనే లభిస్తాయి. ఫుల్ స్లీవ్ లేదా బ్రాలెట్ బ్లౌజ్తో వీటిని స్టైల్ చేయొచ్చు
హెవీ వర్క్ కాకుండా ఇలాంటి ప్రింటెడ్ ప్యాట్రన్స్ తీసుకోండి. మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్, చిన్న కమ్మలు, ఓపెన్ హెయిర్ స్టైల్తో ఈ చీర అదిరిపోతుంది.
పెళ్లికూతురి షాపింగ్ లిస్ట్లో బ్రైడల్ చీర ఉండాల్సిందే. సీక్విన్-స్టోన్స్ కాకుండా వైట్ ఎంబ్రాయిడరీ ఉన్న చీరలు కొనండి. దీనికి తగ్గ మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్, నెక్లెస్ తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.
ఇలాంటి హెవీ డిజైన్స్ ఉన్న చీరలు రూ.1000 నుంచి 1500 వరకు దొరుకుతాయి. మోడ్రన్ లుక్ కావాలంటే బ్లౌజ్ కాస్త బోల్డ్గా డిజైన్ చేయించుకోండి.
ఈ మల్టీకలర్ ఆర్గాంజా చీర కట్టుకుంటే మీ అందం మరింత పెరుగుతుంది. లైట్ వెయిట్ వర్క్ ఉన్న చీరలకు ఇప్పుడు డిమాండ్ ఎక్కువ. బడ్జెట్లో మోడ్రన్ అండ్ స్టైలిష్ లుక్ కావాలంటే ఇవే బెస్ట్.
ఈ హ్యాండ్ బ్లాక్ ప్రింటెడ్ సిల్క్ చీర కట్టుకుని మీరు పార్టీలో స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలవొచ్చు. ఒరిజినల్ ఫ్యాబ్రిక్ అయితే 2-3 వేల రూపాయల వరకు ఉంటుంది. క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
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