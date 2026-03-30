చిలగడదుంపలు పెంచాలంటే ఎండ తగిలే చోటును ఎంచుకోవాలి. మట్టిని 20 సెంటీమీటర్ల లోతు వరకు తవ్వి మట్టి గుల్లగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
మొలకెత్తని చిలగడదుంప తీసుకుని ఒక గ్లాసులో సగం వరకు నీటిలో మునిగేలా ఉంచాలి.
రెండు నుంచి మూడు వారాల్లో దుంప నుంచి మొలకలు పెరుగుతాయి.
మొలకలు ఆరు అంగుళాల నుంచి ఎనిమిది అంగుళాల పొడవు పెరిగాక తల్లి దుంప నుంచి వేరు చేయాలి.
వాటిని కొన్ని రోజుల వాటిని వేరే గ్లాసు నీటిలో ఉంచితే వాటి నుంచి వేర్లు వస్తాయి.
వేర్లు వచ్చిన మొలకలను కుండీలోని మట్టిలో నాలుగు అంగుళాల లోతోలో నాటండి.
రోజుకు ఆరు గంటలు ఎండ తగిలితే చాలు. మట్టి తేమగా ఉండాలి కానీ నీరు ఎక్కువ పోయకూడదు. మట్టిలో పాతాక 90 నుంచి 120 రోజుల్లో దుంపలు కోతకు వస్తాయి.
