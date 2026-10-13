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Cumin: ఇంట్లో కుండీలోనే జీలకర్ర ఎలా పెంచాలో తెలుసా?

life Oct 13 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Gemini AI Generated
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మండిపోతున్న జీలకర్ర ధరలు..

మార్కెట్లో ధరలు మండిపోతున్న ఈ రోజుల్లో, మన ఇంటి బాల్కనీలోనే జీలకర్రను ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో పెంచుకోవడం చాలా ఉత్తమం.

Image credits: Gemini AI Generated
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ఒక చిన్న కుండీలో జీలకర్రను ఇలా పెంచుకోండి

రసాయనాలు లేని ఆర్గానిక్ పంటలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఇంట్లోనే జీలకర్రను ఎలా సాగు చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Image credits: Gemini AI Generated
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కుండీలో జీలకర్ర పెంపకం..

ముందుగా కుండీలో మట్టిని తీసుకుని, దానిపై జీలకర్ర చల్లండి. ఆ తర్వాత విత్తనాలపై పలుచగా మట్టి కప్పి, కొద్దిగా నీళ్లు చల్లాలి.

Image credits: Gemini AI Generated
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సూర్యరశ్మి..

సుమారు 7 నుంచి 8 రోజుల పాటు కుండీని రోజుకు 5-6 గంటలు ఎండ తగిలే చోట ఉంచాలి. అలాగే క్రమం తప్పకుండా కొద్దిగా నీళ్లు చల్లుతూ ఉండాలి.

Image credits: Gemini AI Generated
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15-20 రోజుల్లో పూత దశకు చేరుకుంటుంది

విత్తనాలు నాటిన 15-20 రోజులకు మొక్క మొలకెత్తి పూతకు వస్తుంది. ఆ తర్వాత గింజలు రావడం మొదలవుతుంది. ఈ సమయంలో ఎండ, నీరు సమృద్ధిగా అందేలా చూసుకోవాలి.

Image credits: Gemini AI Generated
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గుమగుమలాడే ఫ్రెష్ జీలకర్ర మీ సొంతం

గింజలు ఎండిన తర్వాత మొక్క కూడా పూర్తిగా ఎండిపోతుంది. అప్పుడు మొక్కను కత్తిరించి నెమ్మదిగా జీలకర్రను వేరు చేయాలి. ఈ మొత్తం ప్రక్రియకు 65 నుంచి 90 రోజులు పడుతుంది.

Image credits: Gemini AI Generated

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