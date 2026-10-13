Cumin: ఇంట్లో కుండీలోనే జీలకర్ర ఎలా పెంచాలో తెలుసా?

మార్కెట్లో ధరలు మండిపోతున్న ఈ రోజుల్లో, మన ఇంటి బాల్కనీలోనే జీలకర్రను ఆర్గానిక్ పద్ధతిలో పెంచుకోవడం చాలా ఉత్తమం.
రసాయనాలు లేని ఆర్గానిక్ పంటలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఇంట్లోనే జీలకర్రను ఎలా సాగు చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ముందుగా కుండీలో మట్టిని తీసుకుని, దానిపై జీలకర్ర చల్లండి. ఆ తర్వాత విత్తనాలపై పలుచగా మట్టి కప్పి, కొద్దిగా నీళ్లు చల్లాలి.
సుమారు 7 నుంచి 8 రోజుల పాటు కుండీని రోజుకు 5-6 గంటలు ఎండ తగిలే చోట ఉంచాలి. అలాగే క్రమం తప్పకుండా కొద్దిగా నీళ్లు చల్లుతూ ఉండాలి.
విత్తనాలు నాటిన 15-20 రోజులకు మొక్క మొలకెత్తి పూతకు వస్తుంది. ఆ తర్వాత గింజలు రావడం మొదలవుతుంది. ఈ సమయంలో ఎండ, నీరు సమృద్ధిగా అందేలా చూసుకోవాలి.
గింజలు ఎండిన తర్వాత మొక్క కూడా పూర్తిగా ఎండిపోతుంది. అప్పుడు మొక్కను కత్తిరించి నెమ్మదిగా జీలకర్రను వేరు చేయాలి. ఈ మొత్తం ప్రక్రియకు 65 నుంచి 90 రోజులు పడుతుంది.
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