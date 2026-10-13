సింపుల్గా, క్లాసీగా కనిపించాలనుకునేవారికి ఈ చిన్న క్రౌన్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్ చక్కని ఎంపిక. లైట్ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.
కిరీటం ఆకారంలో ఉండే ఈ బంగారు ఉంగరం మీ వేళ్లకు రాణిలాంటి అందాన్ని, రాయల్ లుక్ను అందిస్తుంది. తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది.
మెరిసే స్టోన్స్తో అలంకరించిన ఈ క్రౌన్ రింగ్ పార్టీలు, ఫంక్షన్లలో మీ చేతులకు కొత్త మెరుపును ఇస్తుంది. అందంగా ఉంటుంది.
కాస్త ప్రత్యేకంగా కనిపించాలంటే ఈ స్టేట్మెంట్ క్రౌన్ రింగ్స్ మంచి ఎంపిక. ఇవి మీ ఫ్యాషన్కు రాయల్ టచ్ జోడిస్తాయి.
ట్రెండీ లుక్ కోరుకునే అమ్మాయిలకు ఈ మోడ్రన్ క్రౌన్ షేప్ రింగ్ స్టైలిష్గా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
స్టైలిష్ డిజైన్తో ఉండే ఈ క్రౌన్ రింగ్ రోజువారీ వాడకానికి, ప్రత్యేక సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోతుంది.
Pearl Choker:మెడ నిండుగా ముత్యాల చోకర్...చూడటానికి రెండు కళ్లు సరిపోవు
Gold Mangalsutra: చీరల మీదకు సూపర్ గా సెట్ అయ్యే బంగారు మంగళసూత్రాలు!
ఇదెక్కడి వింత ఆచారం! పెళ్లి తర్వాత వధూవరులు టాయిలెట్కు వెళ్లకూడదా!!
Bangles Set: ఎంత చూసినా తనివితీరని యాంటిక్ గాజుల కలెక్షన్