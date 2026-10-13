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క్రౌన్ షేప్ గోల్డ్ రింగ్.. రాణి లాంటి లుక్ మీ సొంతం!

life Oct 13 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram\pinterest
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లైట్ వెయిట్ రింగ్

సింపుల్‌గా, క్లాసీగా కనిపించాలనుకునేవారికి ఈ చిన్న క్రౌన్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్ చక్కని ఎంపిక. లైట్ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: instagram\pinterest
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స్టైలిష్ డిజైన్ రింగ్

కిరీటం ఆకారంలో ఉండే ఈ బంగారు ఉంగరం మీ వేళ్లకు రాణిలాంటి అందాన్ని, రాయల్ లుక్‌ను అందిస్తుంది. తక్కువ బడ్జెట్ లో వస్తుంది.

Image credits: instagram\pinterest
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స్టోన్స్ రింగ్

మెరిసే స్టోన్స్‌తో అలంకరించిన ఈ క్రౌన్ రింగ్ పార్టీలు, ఫంక్షన్లలో మీ చేతులకు కొత్త మెరుపును ఇస్తుంది. అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: instagram\pinterest
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స్టేట్ మెంట్ క్రౌన్ రింగ్స్

కాస్త ప్రత్యేకంగా కనిపించాలంటే ఈ స్టేట్‌మెంట్ క్రౌన్ రింగ్స్ మంచి ఎంపిక. ఇవి మీ ఫ్యాషన్‌కు రాయల్ టచ్ జోడిస్తాయి.

Image credits: instagram\pinterest
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మోడ్రన్ డిజైన్ రింగ్

ట్రెండీ లుక్ కోరుకునే అమ్మాయిలకు ఈ మోడ్రన్ క్రౌన్ షేప్ రింగ్ స్టైలిష్‌గా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.

Image credits: instagram\pinterest
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డైలీవేర్ రింగ్

స్టైలిష్ డిజైన్‌తో ఉండే ఈ క్రౌన్ రింగ్ రోజువారీ వాడకానికి, ప్రత్యేక సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోతుంది.

Image credits: instagram\pinterest

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