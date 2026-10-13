Flax Seeds: ప్రతిరోజూ ఒక స్పూన్ అవిసెగింజలు తింటే ఏమౌతుంది?

అవిసె గింజల్లో ఆల్ఫా లినోలెనిక్ యాసిడ్ అనే ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
ఈ గింజల్లో కరిగే ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది మన శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను వేగంగా తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
అవిసె గింజలు కరిగే, కరగని ఫైబర్ను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి మన పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియాకు పోషణ అందించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
ఇవి జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేసి రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచుతాయి. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ లేదా మధుమేహం ఉన్నవారికి ఇవి చాలా మేలు చేస్తాయి.
అవిసె గింజల్లోని విటమిన్లు, పోషకాలు జుట్టు రాలడాన్ని సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తాయి. అలాగే చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మారుస్తాయి.
అధిక ఫైబర్ ఉండే అవిసె గింజలు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. ప్రతి 10 గ్రాముల అదనపు ఫైబర్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ క్యాన్సర్ ముప్పు 7% తగ్గుతుంది.
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