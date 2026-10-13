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Flax Seeds: ప్రతిరోజూ ఒక స్పూన్ అవిసెగింజలు తింటే ఏమౌతుంది?

life Oct 13 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits: Getty
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గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది..

అవిసె గింజల్లో ఆల్ఫా లినోలెనిక్ యాసిడ్ అనే ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. 

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చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది

ఈ గింజల్లో కరిగే ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది మన శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను వేగంగా తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

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జీర్ణక్రియ సులభం అవుతుంది

అవిసె గింజలు కరిగే, కరగని ఫైబర్‌ను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి మన పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియాకు పోషణ అందించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.

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బ్లడ్ షుగర్ కంట్రోల్

ఇవి జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేసి రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచుతాయి. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ లేదా మధుమేహం ఉన్నవారికి ఇవి చాలా మేలు చేస్తాయి.

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జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది

అవిసె గింజల్లోని విటమిన్లు, పోషకాలు జుట్టు రాలడాన్ని సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తాయి. అలాగే చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మారుస్తాయి.

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క్యాన్సర్ ముప్పు తగ్గుతుంది

అధిక ఫైబర్ ఉండే అవిసె గింజలు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. ప్రతి 10 గ్రాముల అదనపు ఫైబర్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ క్యాన్సర్ ముప్పు 7% తగ్గుతుంది.

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