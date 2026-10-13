Pearl Choker:మెడ నిండుగా ముత్యాల చోకర్...చూడటానికి రెండు కళ్లు సరిపోవు

ఈ ఫోటోలో గుత్తులు గుత్తులుగా ఉన్న ముత్యాల చోకర్, మధ్యలో నెమలి డిజైన్ కలిగిన ఆకర్షణీయమైన పెండెంట్, దానికి తగిన ఇయర్ రింగ్స్ ఉన్నాయి. చీరల మీదకు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ ఫోటోలో ముత్యాల బేస్తో కూడిన అందమైన చోకర్ , మధ్యలో ఆకుపచ్చ, గులాబీ రంగు స్టోన్స్తో పెండెంట్ కనిపిస్తుంది. ఇది చూడటానికి ఎంతో రిచ్గా , రాయల్గా ఉంటుంది.
ఈ ఫోటోలో మామిడి పిందె డిజైన్ కలిగిన పెండెంట్, ముత్యాల లైన్లతో కూడిన చోకర్ సెట్ ఉంది. ఇది ట్రెడిషనల్ వేర్, పండుగలకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
ఈ ఫోటోలో వృత్తాకారంలో రూబీ , పచ్చ స్టోన్స్ పొదిగిన అందమైన పెండెంట్, దానికి సరిపోయే మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఎలాంటి ఫంక్షన్ కి అయినా పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఇస్తుంది.
Gold Mangalsutra: చీరల మీదకు సూపర్ గా సెట్ అయ్యే బంగారు మంగళసూత్రాలు!
ఇదెక్కడి వింత ఆచారం! పెళ్లి తర్వాత వధూవరులు టాయిలెట్కు వెళ్లకూడదా!!
Bangles Set: ఎంత చూసినా తనివితీరని యాంటిక్ గాజుల కలెక్షన్
Moringa Halwa : ఈ హల్వా తింటే చాలు..నీరసం కూడా నీరులా కరిగిపోతుంది