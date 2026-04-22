మీ సింపుల్ బ్లౌజ్‌ను ఇలా స్టైలిష్‌గా మార్చుకోండి

life Apr 22 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Chat GPT
చోకర్ సెట్ జ్యువెలరీ బ్లౌజ్ డిజైన్

హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజ్ మెడ భాగాన్ని ప్లెయిన్‌గా వదిలేయకుండా పాత ఆర్టిఫిషియల్ చోకర్ సెట్‌ను దానికి అటాచ్ చేయండి. ఇది మీకు మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Instagram
ప్లెయిన్ చీరపై జ్యువెలరీ బ్లౌజ్

ప్లెయిన్ బెనారసి బ్లౌజ్‌పై చిన్న చిన్న జ్యువెలరీ ముక్కలను నెక్ లైన్‌కు అతికిస్తే క్లాసీ లుక్ తీసుకురావచ్చు. కావాలంటే స్లీవ్స్‌పై కూడా కొన్ని హ్యాంగింగ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
నెక్లెస్‌తో మోడ్రన్ బ్లౌజ్

పాతదైపోయినా ఆర్టిఫిషియల్ నెక్లెస్ ను ముక్కలుగా చేసి వైట్ కలర్ బ్లౌజ్‌కు  ఇలా అతికిస్తే అందంగా ఉంటుంది. దానికి హెవీ పెండెంట్ ఉంటే లుక్ ఇంకా బాగుంటుంది.

Image credits: Pinterest
మల్టీ కలర్ స్టోన్ వర్క్ బ్లౌజ్

జ్యువెలరీ బ్లౌజ్‌లలో ఇలాంటి మల్టీ కలర్ స్టోన్ ప్యాటర్న్ కూడా బావుంటుంది. ఇందులో ఎరుపు, పసుపు, నీలం, ఆకుపచ్చ రంగులలో చతురస్రాకారంలో ఉండే పెద్ద రాళ్లను నెక్ లైన్‌కు అతికించుకోవాలి.

Image credits: Pinterest
ఫ్లోరల్ జ్యువెలరీ బ్లౌజ్

హల్దీ ఫంక్షన్ వంటి వాటి  కోసం మీరే ఇలాంటి ఫ్లోరల్ జ్యువెలరీ బ్లౌజ్‌ను తయారుచేసుకోవచ్చు. ఇందులో తెలుపు, గులాబీ రంగు పూలతో బ్లవుజును కుట్టడం లేదా అతికించడం చేస్తే చాలు.

Image credits: AI
హెవీ జ్యువెలరీ బ్లౌజ్ డిజైన్

తెలుపు రంగు ప్లెయిన్ బ్లౌజ్‌పై మల్టీ కలర్ నెక్ పీస్‌ను అతికిస్తే  ఇలాంటి హెవీ జ్యువెలరీ బ్లౌజ్‌ను సిద్ధమవుతుంది.

Image credits: Instagram
పాత చోకర్‌తో బ్లౌజ్ స్లీవ్స్

సాధారణ బ్లౌజ్ స్లీవ్స్‌కు మోడ్రన్ లుక్ ఇవ్వాలంటే  దాని మోచేతి దగ్గర ఇలా చోకర్ సెట్‌ను అతికించి జ్యువెలరీ బ్లౌజ్‌గా మార్చేయొచ్చు.

Image credits: Pinterest

