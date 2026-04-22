నోటి దుర్వాసన పోగొట్టే వంటింటి పదార్థాలు ఇవిగో!

health-life Apr 22 2026
Author: Kavitha G
అల్లం

అల్లంలోని జింజెరాల్ అనే సమ్మేళనం లాలాజల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. ఇది నోటి దుర్వాసనను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

పుదీనా

పుదీనా ఆకుల్లోని మెంథాల్, యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు పేగుల్లోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేసి నోటి దుర్వాసనను పోగొడతాయి.

సోంపు

సోంపులోని అనెథోల్ అనే సమ్మేళనంలో యాంటీమైక్రోబయల్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది నోటి దుర్వాసనను నివారిస్తుంది. 

లవంగాలు

లవంగాలలో శక్తివంతమైన యాంటీసెప్టిక్, యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి దుర్వాసనకు కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియాను పూర్తిగా నాశనం చేస్తాయి.

యాలకులు

భోజనం తర్వాత ఒకటి లేదా రెండు యాలకులు నోట్లో వేసుకుని నమలడం వల్ల కూడా నోటి దుర్వాసన దూరమవుతుంది.

దాల్చిన చెక్క

దాల్చిన చెక్కలో యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. నోటి దుర్వాసనను పోగొట్టడానికి దాల్చిన చెక్క నీళ్లు తాగవచ్చు.

నిమ్మకాయ

ఒక కప్పు గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం పిండి, ఆ నీటితో పుక్కిలించడం కూడా మంచి ఫలితాన్నిస్తుంది. దీన్ని మౌత్ వాష్‌గా ఉపయోగించవచ్చు.

