Telugu

కరివేపాకు కొమ్మతో కొత్త మొక్కను కుండీలో ఇలా పెంచేయండి

life Mar 31 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
సరైన కొమ్మను ఎంచుకోండి

కరివేపాకు మొక్కను పెంచడానికి వేళ్లతో కూడిన మొక్కే అవసరం లేదు.  కరివేపాకు కొమ్మ వాడితే చాలు. అది మరీ లేతగా ఉండకూడదు, అలా అని మరీ ముదురుగా, గట్టిగా ఉండకూడదు. 

Image credits: Getty
మట్టిని సిద్ధం చేయండి

నీరు సులభంగా పోయేలా గుల్లగుల్లగా ఉండే మట్టిని వాడాలి. మట్టి, కోకోపీట్ కలిపి మిశ్రమంలో కొమ్మను నాటడం చాలా మంచిది. 

Image credits: Getty
కొమ్మ ఎండిపోకుండా

మట్టిలో నాటిన కొమ్మను ప్లాస్టిక్ కవర్ కట్టాలి.  ఇది ఒక చిన్న గ్రీన్‌హౌస్‌లా పనిచేస్తుంది. కొమ్మ ఎండిపోకుండా కాపాడుతూ, వేర్లు వేగంగా పెరిగేందుకు సాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
ఎండ వద్దు

మట్టిలో పాతిన కొమ్మను నేరుగా ఎండలో ఉంచకూడదు.  తగినంత వెలుతురు వస్తే చాలు.  దీని నుంచి వేర్లు రావడానికి సాధారణంగా 3 నుంచి 4 వారాలు పట్టొచ్చు. 

Image credits: Getty
కొంచెం కష్టమే

కొమ్మ ద్వారా మొక్కను పెంచే పద్ధతి కష్టమే కానీ అసాధ్యం కాదు, దీని సక్సెస్ రేటు కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఒకేసారి నాలుగైదు కొమ్మలను నాటితే మంచిది.

Image credits: Getty
జాగ్రత్త అవసరం

కొమ్మల నుంచి కరివేపాకు పెంచేందుకు రెండు మూడు సార్లు ప్రయత్నించండి. కచ్చితం ఒకసారి సక్సెస్ అవుతుంది.

Image credits: Getty
కుండీలో కరివేపాకులు

కుండీలోనే కరివేపాకు మొక్కను చాలా సులువుగా పెంచుకోవచ్చు.

Image credits: Getty

Reheating Food: వీటిని వేడి చేసి తింటున్నారా? విషంతో సమానం

Brahma Muhurtham: బ్రహ్మముహూర్తంలో లేవడం వల్ల ఉపయోగాలేంటి?

Period Pain: ఇవి పీరియడ్ పెయిన్ ని చిటికెలో తగ్గిస్తాయి..!

Cholesterol: ఒంట్లో కొవ్వు తగ్గాలా? ఇవి తినండి