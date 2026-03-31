కరివేపాకు మొక్కను పెంచడానికి వేళ్లతో కూడిన మొక్కే అవసరం లేదు. కరివేపాకు కొమ్మ వాడితే చాలు. అది మరీ లేతగా ఉండకూడదు, అలా అని మరీ ముదురుగా, గట్టిగా ఉండకూడదు.
నీరు సులభంగా పోయేలా గుల్లగుల్లగా ఉండే మట్టిని వాడాలి. మట్టి, కోకోపీట్ కలిపి మిశ్రమంలో కొమ్మను నాటడం చాలా మంచిది.
మట్టిలో నాటిన కొమ్మను ప్లాస్టిక్ కవర్ కట్టాలి. ఇది ఒక చిన్న గ్రీన్హౌస్లా పనిచేస్తుంది. కొమ్మ ఎండిపోకుండా కాపాడుతూ, వేర్లు వేగంగా పెరిగేందుకు సాయపడుతుంది.
మట్టిలో పాతిన కొమ్మను నేరుగా ఎండలో ఉంచకూడదు. తగినంత వెలుతురు వస్తే చాలు. దీని నుంచి వేర్లు రావడానికి సాధారణంగా 3 నుంచి 4 వారాలు పట్టొచ్చు.
కొమ్మ ద్వారా మొక్కను పెంచే పద్ధతి కష్టమే కానీ అసాధ్యం కాదు, దీని సక్సెస్ రేటు కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఒకేసారి నాలుగైదు కొమ్మలను నాటితే మంచిది.
కొమ్మల నుంచి కరివేపాకు పెంచేందుకు రెండు మూడు సార్లు ప్రయత్నించండి. కచ్చితం ఒకసారి సక్సెస్ అవుతుంది.
కుండీలోనే కరివేపాకు మొక్కను చాలా సులువుగా పెంచుకోవచ్చు.
