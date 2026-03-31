Reheating Food: వీటిని వేడి చేసి తింటున్నారా? విషంతో సమానం

మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని పదేపదే వేడి చేయడం వల్ల అందులోని పోషకాలు పూర్తిగా పోతాయి. ఇలా వేడి చేసి తినడం వల్ల వాంతులు, విరోచనాలు అయ్యే అవకాశం ఉంది.
వాడిన వంట నూనెను మళ్లీ మళ్లీ వేడి చేసి వాడితే, అందులో క్యాన్సర్ కారకాలు ఏర్పడతాయి. ఇది అధిక కొలెస్ట్రాల్కు కారణమవ్వడమే కాకుండా, చాలా ప్రమాదకరం కూడా.
ఒకసారి పెట్టిన టీని మళ్లీ మళ్లీ వేడి చేసుకుని తాగితే, అసిడిటీ సమస్య ఎక్కువవుతుంది.
పాలకూర వంటి ఆకుకూరల్లో నైట్రేట్లు ఉంటాయి. వీటిని మళ్లీ వేడి చేసినప్పుడు, అవి క్యాన్సర్కు కారణమయ్యే నైట్రైట్లుగా మారతాయి. ఇది ప్రాణాలకు హానికరం.
చికెన్ను పదేపదే వేడి చేయడం వల్ల దానిలోని ప్రోటీన్ల నిర్మాణం దెబ్బతింటుంది. అంతేకాదు, సాల్మొనెల్లా బ్యాక్టీరియా పెరిగే ప్రమాదం కూడా ఎక్కువవుతుంది.
పుట్టగొడుగులను మళ్లీ మళ్లీ వేడి చేస్తే వాటిలోని ప్రోటీన్లు నశిస్తాయి. ఇది జీర్ణ సమస్యలకు దారితీయడమే కాకుండా, రుచి కూడా మారిపోతుంది.
వండిన బంగాళదుంపలను గది ఉష్ణోగ్రతలో ఎక్కువసేపు ఉంచితే, వాటిలో బొట్యులిజం స్పోర్స్ అభివృద్ధి చెందుతాయి. మళ్లీ వేడి చేసినప్పుడు అవి మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
ఉడికించిన గుడ్లను లేదా ఆమ్లెట్ను మళ్లీ వేడి చేయడం ప్రమాదకరం. ముఖ్యంగా మైక్రోవేవ్లో వేడి చేస్తే ఇవి పేలిపోయే అవకాశం ఉంది.
