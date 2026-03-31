Telugu

Reheating Food: వీటిని వేడి చేసి తింటున్నారా? విషంతో సమానం

life Mar 31 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:AI meta
అన్నం మళ్లీ వేడి చేస్తున్నారా?

మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని పదేపదే వేడి చేయడం వల్ల అందులోని పోషకాలు పూర్తిగా పోతాయి. ఇలా వేడి చేసి తినడం వల్ల వాంతులు, విరోచనాలు అయ్యే అవకాశం ఉంది. 

Image credits: Getty
వంట నూనె.. చాలా ప్రమాదకరం

వాడిన వంట నూనెను మళ్లీ మళ్లీ వేడి చేసి వాడితే, అందులో క్యాన్సర్‌ కారకాలు ఏర్పడతాయి. ఇది అధిక కొలెస్ట్రాల్‌కు కారణమవ్వడమే కాకుండా, చాలా ప్రమాదకరం కూడా.

Image credits: Getty
టీ వేడి చేస్తే అసిడిటీ

ఒకసారి పెట్టిన టీని మళ్లీ మళ్లీ వేడి చేసుకుని తాగితే, అసిడిటీ సమస్య ఎక్కువవుతుంది.

Image credits: Getty
పాలకూర, ఇతర ఆకుకూరలు

పాలకూర వంటి ఆకుకూరల్లో నైట్రేట్లు ఉంటాయి. వీటిని మళ్లీ వేడి చేసినప్పుడు, అవి క్యాన్సర్‌కు కారణమయ్యే నైట్రైట్‌లుగా మారతాయి. ఇది ప్రాణాలకు హానికరం.

Image credits: Getty
చికెన్, అధిక ప్రోటీన్ ఫుడ్స్

చికెన్‌ను పదేపదే వేడి చేయడం వల్ల దానిలోని ప్రోటీన్ల నిర్మాణం దెబ్బతింటుంది. అంతేకాదు, సాల్మొనెల్లా బ్యాక్టీరియా పెరిగే ప్రమాదం కూడా ఎక్కువవుతుంది.

Image credits: chatgpt
పుట్టగొడుగులతో జీర్ణ సమస్యలు

పుట్టగొడుగులను మళ్లీ మళ్లీ వేడి చేస్తే వాటిలోని ప్రోటీన్లు నశిస్తాయి. ఇది జీర్ణ సమస్యలకు దారితీయడమే కాకుండా, రుచి కూడా మారిపోతుంది.

Image credits: our own
బంగాళదుంపలను వేడి చేస్తే...

వండిన బంగాళదుంపలను గది ఉష్ణోగ్రతలో ఎక్కువసేపు ఉంచితే, వాటిలో బొట్యులిజం స్పోర్స్ అభివృద్ధి చెందుతాయి. మళ్లీ వేడి చేసినప్పుడు అవి మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.

Image credits: Istock
గుడ్లు.. డేంజర్

ఉడికించిన గుడ్లను లేదా ఆమ్లెట్‌ను మళ్లీ వేడి చేయడం ప్రమాదకరం. ముఖ్యంగా మైక్రోవేవ్‌లో వేడి చేస్తే ఇవి పేలిపోయే అవకాశం ఉంది.

Image credits: CHATGPT

