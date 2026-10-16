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Lemon Juice Hacks: నిమ్మకాయను ఇలా పిండితే చాలు.. చుక్క కూడా వృథా కాదు

life Oct 16 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:pinterest
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నేల మీద రోల్ చేయండి

కొన్నిసార్లు నిమ్మకాయలు గట్టిగా ఉంటాయి. ఎంత పిండినా సరిగ్గా రసం రాదు.  అందుకే కట్ చేసే ముందు కిచెన్ కౌంటర్ మీద పెట్టి, అరచేతితో గట్టిగా నొక్కుతూ 2, 3 సార్లు అటూ ఇటూ రోల్ చేయండి.

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గోరువెచ్చని నీటి మ్యాజిక్

రసం పిండే ముందు నిమ్మకాయను 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు గోరువెచ్చని నీటిలో వేసి ఉంచండి. దీనివల్ల లోపలి భాగం త్వరగా మెత్తబడుతుంది.

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రెట్టింపు రసం వస్తుంది

ఇలా చేయడం వల్ల నిమ్మకాయ తొక్క మృదువుగా మారుతుంది. లోపలి కణాలు విడిపోయి ఒక్క చుక్క కూడా వృథా కాకుండా పూర్తిగా రసం వస్తుంది.

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అడ్డంగా కట్ చేయండి

నిమ్మకాయను నిలువుగా కాకుండా అడ్డంగా కట్ చేసి పిండితే, రసం మరింత సులభంగా, ఎక్కువగా వస్తుంది.

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