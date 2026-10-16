Lemon Juice Hacks: నిమ్మకాయను ఇలా పిండితే చాలు.. చుక్క కూడా వృథా కాదు

కొన్నిసార్లు నిమ్మకాయలు గట్టిగా ఉంటాయి. ఎంత పిండినా సరిగ్గా రసం రాదు. అందుకే కట్ చేసే ముందు కిచెన్ కౌంటర్ మీద పెట్టి, అరచేతితో గట్టిగా నొక్కుతూ 2, 3 సార్లు అటూ ఇటూ రోల్ చేయండి.
రసం పిండే ముందు నిమ్మకాయను 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు గోరువెచ్చని నీటిలో వేసి ఉంచండి. దీనివల్ల లోపలి భాగం త్వరగా మెత్తబడుతుంది.
ఇలా చేయడం వల్ల నిమ్మకాయ తొక్క మృదువుగా మారుతుంది. లోపలి కణాలు విడిపోయి ఒక్క చుక్క కూడా వృథా కాకుండా పూర్తిగా రసం వస్తుంది.
నిమ్మకాయను నిలువుగా కాకుండా అడ్డంగా కట్ చేసి పిండితే, రసం మరింత సులభంగా, ఎక్కువగా వస్తుంది.
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