Ikkat Saree:ఆఫీస్ వేర్ కి సూటయ్యే కాటన్ చీరలు బడ్జెట్ ధరకే

ఆఫీస్ లుక్ కోసం బాంధని డిజైన్ ఇక్కత్ చీర పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఇలాంటి చీరను మీరు రూ.2 వేల కంటే తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఆఫీస్ లుక్ కోసం ఇలాంటి చీరను ఎంచుకోండి. ఈ చీరలు మీకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. చాలా రాయల్ గా కనిపిస్తారు.
డిఫరెంట్ లుక్ కోసం ఇలాంటి మల్టీకలర్ ఇక్కత్ చీరను ట్రై చేయవచ్చు. దీనిపై గ్రే లేదా రెడ్ కలర్ బ్లౌజ్ వేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ చీరపై ఎత్నిక్ జ్యువెలరీ వేసుకుంటే అదిరిపోతుంది.
ఆఫీస్ లుక్ కోసం హ్యాండ్లూమ్ స్టైల్ ఇక్కత్ చీర బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ చీరలో మీ సింపుల్ అండ్ సోబర్ లుక్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.
సింపుల్ లుక్ కోసం ఇలాంటి గ్రీన్ కలర్ కాటన్ ఇక్కత్ చీరను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
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