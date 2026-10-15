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Sleep: రాత్రి పడుకునే ముందు ఇవి తింటే.. ప్రశాంతంగా నిద్రపోతారు

life Oct 15 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Our own
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చెర్రీ పండ్లు..

చెర్రీ పండ్లలో మెలటోనిన్, ట్రిప్టోఫాన్ అనేవి సహజంగా ఉంటాయి. ఇవి మీ నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరచడంలో అద్భుతంగా సహాయపడతాయి.

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నట్స్

నట్స్‌లో మెలటోనిన్, మెగ్నీషియం, ట్రిప్టోఫాన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మీకు రాత్రి పూట మంచి నిద్ర పట్టేలా చేస్తాయి.

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కివి పండ్లు

నిద్రపోవడానికి ఒక గంట ముందు రెండు కివి పండ్లు తినండి. ఇవి మీరు త్వరగా నిద్రపోవడానికి, అలాగే నిద్ర నాణ్యతను పెంచడానికి సహాయపడతాయి.

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కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే చేపలు

ఈ చేపలలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్ డి అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి సెరోటోనిన్ ఉత్పత్తిని పెంచి మంచి నిద్రకు సహకరిస్తాయి.

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అరటిపండు

అరటిపండులో పొటాషియం, మెగ్నీషియం మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి మీ కండరాలను రిలాక్స్ చేసి ప్రశాంతమైన నిద్రను అందిస్తాయి.

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గోరువెచ్చని పాలు

పాలలో క్యాల్షియం, ట్రిప్టోఫాన్ ఉంటాయి. ఇవి నిద్రకు సహాయపడే హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేసేలా మీ మెదడును ప్రేరేపిస్తాయి.

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