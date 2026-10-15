Sleep: రాత్రి పడుకునే ముందు ఇవి తింటే.. ప్రశాంతంగా నిద్రపోతారు

చెర్రీ పండ్లలో మెలటోనిన్, ట్రిప్టోఫాన్ అనేవి సహజంగా ఉంటాయి. ఇవి మీ నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరచడంలో అద్భుతంగా సహాయపడతాయి.
నట్స్లో మెలటోనిన్, మెగ్నీషియం, ట్రిప్టోఫాన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మీకు రాత్రి పూట మంచి నిద్ర పట్టేలా చేస్తాయి.
నిద్రపోవడానికి ఒక గంట ముందు రెండు కివి పండ్లు తినండి. ఇవి మీరు త్వరగా నిద్రపోవడానికి, అలాగే నిద్ర నాణ్యతను పెంచడానికి సహాయపడతాయి.
ఈ చేపలలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్ డి అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి సెరోటోనిన్ ఉత్పత్తిని పెంచి మంచి నిద్రకు సహకరిస్తాయి.
అరటిపండులో పొటాషియం, మెగ్నీషియం మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి మీ కండరాలను రిలాక్స్ చేసి ప్రశాంతమైన నిద్రను అందిస్తాయి.
పాలలో క్యాల్షియం, ట్రిప్టోఫాన్ ఉంటాయి. ఇవి నిద్రకు సహాయపడే హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేసేలా మీ మెదడును ప్రేరేపిస్తాయి.
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