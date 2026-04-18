Dosa Tawa: హోటల్ స్టైల్ క్రిస్పీ దోశ కావాలా? ఈ తవా బెస్ట్

దోశలు టేస్టీగా రావాలంటే ఐరన్ తవా బెస్ట్. దీని మీద దోశలు చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. వాడగా వాడగా ఇది నాన్ స్టిక్ తవా లా పని చేస్తుంది.
కొత్తగా దోశెలు వేయడం నేర్చుకునేవారికి ఇది చాలా సులభం. దీనికి చాలా తక్కువ నూనె సరిపోతుంది, దోశె అస్సలు అంటుకోదు. కానీ దీన్ని కడిగేటప్పుడు గీతలు పడకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఇది అల్యూమినియం కంటే చాలా గట్టిగా ఉంటుంది, త్వరగా వేడెక్కుతుంది. దీనిపై దోశె వేయడం సులభం, ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంది.
ప్రొఫెషనల్ చెఫ్స్ దీన్ని ఎక్కువగా వాడతారు. ఇది బరువులో తేలికగా ఉన్నా, ఇనుప పెనంలాగే మంచి ఫలితాలనిస్తుంది.
దోశె వేసేటప్పుడు పెనం మరీ వేడిగా ఉండకూడదు. కొన్ని నీళ్లు చిలకరించి వేడిని తగ్గించాక పిండిని పరచాలి. పెనం కడిగిన తర్వాత తడిలేకుండా ఆరబెట్టి, కొద్దిగా నూనె రాసి పెడితే తుప్పు పట్టదు.
మీకు ఆరోగ్యంతో పాటు రుచి కూడా కావాలంటే కాస్ట్ ఐరన్ పెనం ఎంచుకోండి. తక్కువ నూనె వాడకం మీ ప్రాధాన్యత అయితే నాన్-స్టిక్ పెనం వాడండి.
