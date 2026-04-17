Houseflies: ఈ ఒక్కటి మీ ఇంట్లో ఉంటే..ఒక్క ఈగ కూడా రాదు

వేసవి అంటే మామిడి, పనస పండ్ల సీజన్ . పండ్లతో పాటే ఈగల బెడదా ఉంటుంది. చుట్టూ మూగి ఇబ్బంది పెడతాయి. అయితే ఎలాంటి కెమికల్ వాడకుండా, ఈగలను తరిమికొట్టే సింపుల్ చిట్కాలు చూద్దాం.
ఒక నిమ్మకాయను సగానికి కోయండి. అందులో 5-6 లవంగాలను గుచ్చండి. దీన్ని ఇంట్లోని మూలల్లో లేదా పండ్లు ఉన్నచోట పెట్టండి. ఈ వాసనకు ఈగలు దగ్గరికి కూడా రావు.
ఇంట్లో రెండు కర్పూరం బిళ్లలను వెలిగించండి. ఆ పొగ ఇల్లంతా వ్యాపించేలా చూడండి. కర్పూరం ఘాటైన వాసనకు ఈగలు వెంటనే ఇంట్లోంచి పారిపోతాయి.
ఇంటి నేల లేదా టేబుళ్లను తుడిచేటప్పుడు, నీటిలో కొద్దిగా కల్లుప్పు కలపండి. ఉప్పు నీటితో తుడిచిన చోట ఈగలు అస్సలు వాలవు.
కిటికీల దగ్గర లేదా డైనింగ్ టేబుల్పై తులసి లేదా పుదీనా మొక్కలను పెట్టండి. ఈ మొక్కల నుంచి వచ్చే ఘాటైన వాసన ఈగలను దూరంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
పండ్లను కోసి అలా వదిలేయకండి. వాటిపై ఎప్పుడూ జాలీ మూత పెట్టండి లేదా ఫ్రిజ్లో ఉంచండి. పండ్ల తొక్కలను కూడా వెంటనే ఇంట్లోంచి బయట పడేయండి.
చెత్తబుట్టపై ఎప్పుడూ మూత పెట్టి ఉంచండి. ముఖ్యంగా తడి చెత్తను ఎక్కువసేపు ఇంట్లో ఉంచవద్దు. లేకపోతే ఈగలు మరింత పెరుగుతాయి.
ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్, రెండు చుక్కల లిక్విడ్ సోప్ కలిపి పెట్టండి. వెనిగర్ వాసనకు ఈగలు ఆకర్షితమై ఆ గిన్నెలో పడి చిక్కుకుంటాయి.
