Telugu

బంతి పువ్వు మొక్కలు

బంతి మొక్కలను చాలా సులువుగా ఇంట్లో పెంచుకోవచ్చు. 

life Oct 13 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
Telugu

కీటకాలు రావు

ఇంటి చుట్టు దోమలు, ఇతర కీటకాలను రాకుండా అడ్డుకునే శక్తి బంతి మొక్కలకు ఉంది. దీని ఘాటైనా కీటకాలకు నచ్చదు.

Image credits: Getty
Telugu

నీరు తక్కువ అవసరం

బంతి మొక్కను ఇంటిలోని కుండీలలో  సులభంగా పెంచవచ్చు. వీటిని పెంచేందుకు నీరు కూడా చాలా తక్కువ అవసరం పడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

దోమలు రావు

బాల్కనీలో బంతి మొక్కలను పెంచితే మీకు దోమల బాధ కూడా ఉండదు. 

Image credits: Getty
Telugu

రంగురంగుల్లో పువ్వులు

బంతి పువ్వులు నారింజ, పసుపు, ఎరుపు వంటి అనేక రంగుల్లో పూస్తాయి. చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
Telugu

స్వచ్ఛమైన గాలి

ఈ ఇంట్లోకి స్వచ్ఛమైన గాలి ప్రసరించేలా బంతిపూల మొక్కలు సహాయపడతాయి. సహజంగానే గాలిని శుద్ధి చేస్తాయి.

Image credits: Getty
Telugu

మంచి సువాసన

బంతి మొక్కల నుంచి వచ్చే వాసన మన మనసుకు ఎంతో ప్రశాంతతను అందిస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

మొక్క పెరగాలంటే..

బంతి మొక్క బాగా ఎదగాలంటే దానికి నేరుగా సూర్యరశ్మి తగలడం అవసరం. రోజులో కనీసం 6 గంటలైనా ఎండ తగిలేలా చూసుకోవాలి.

Image credits: Getty

బరువు తగ్గాలంటే గుడ్డు ఎప్పుడు తినాలో తెలుసా?

మీ ఇంట్లో మనీ ట్రీ ని పెంచుతున్నారా? అయితే ఈ మిస్టేక్స్ చేయకండి

Earrings Designs: స్టైలిష్ ఇయర్ రింగ్స్.. చూస్తే ఫిదా అవుతారు

Gold: 5 గ్రాముల్లో గోల్డ్ బ్రేస్‌లెట్.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్