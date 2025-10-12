Telugu

మీ ఇంట్లో మనీ ట్రీ ని పెంచుతున్నారా? అయితే ఈ మిస్టేక్స్ చేయకండి

gardening Oct 12 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
నీళ్లు ఎక్కువగా పోయొద్దు

మనీ ట్రీకి  నీళ్లు ఎక్కువగా అవసరం ఉండదు. మీరు గనుక నీళ్లను ఎక్కువగా పోస్తే వేర్లు కుళ్లిపోయి మొక్క తొందరగా చనిపోతుంది.  

Image credits: Getty
నీళ్లు తక్కువగా పోయకూడదు

మనీ ట్రీ పెరగడానికి నీళ్లు చాలా అవసరం. అవసరానికి సరిపడా నీళ్లను పోయకపోతే గనుక మొక్క చనిపోతుంది. అందుకే అప్పుడప్పుడు నీళ్లను ఖచ్చితంగా పోయండి.

Image credits: Getty
సూర్యరశ్మి

మనీ ట్రీకి ఎండ అవసరం లేదు. కాబట్టి మీరు దీనికి ఎండ తగలకుండా చూసుకోవాలి. ఎండ వల్ల దీని ఆకులు మాడిపోతాయి.

Image credits: Getty
పొడి వాతావరణం

మనీ ట్రీ పొడి వాతావరణంలో బతకలేదు. అందుకే ఈ మొక్కను పెంచేటప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. 

Image credits: Getty
పురుగుల బెడద

పురుగులు పడితే మొక్క చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు మొక్కను చెక్ చేయండి. పురుగులు ఉంటే వాటిని తొలగించండి. 

Image credits: Getty
ఎరువులు వేయకపోవడం

మొక్క బాగా ఎదగాలంటే ఎరువులను ఖచ్చితంగా వేయాలి. మీరు ఎరువులు వేయకపోతే మొక్క ఎదగదు. 

Image credits: Getty
ఆకుల సంరక్షణ

ఎండిన, పాడైన ఆకులు ఉంటే వాటిని ఎప్పటికప్పుడు కత్తిరించండి. ఇది ఆరోగ్యకరమైన ఆకులు రావడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty

