బరువు తగ్గాలంటే గుడ్డు ఎప్పుడు తినాలో తెలుసా?

life Oct 13 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
ఆకలి తగ్గిస్తుంది

ప్రతిరోజూ ఒక గుడ్డు తింటే అది మీ ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల ఇతర ఆహారాలు తినడం తగ్గుతుంది.

Image credits: Pinterest
ఒక గుడ్డులో ఎన్ని క్యాలరీలు?

ఒక గుడ్డు తినడం వల్ల శరీరానికి  70 క్యాలరీలు అందుతాయి.  అందుకే త్వరగా ఆకలి వేయదు.

Image credits: social media
ఎన్నో పోషకాలు

గుడ్డులో విటమిన్ డి, విటమిన్ బి12, ఐరన్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి శక్తిని అందిస్తూనే ఉంటాయి.

Image credits: Getty
ఎప్పుడు తింటే మంచిది?

ప్రతిరోజూ ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో ఒక గుడ్డు తింటే ఎంతో మంచిది. ఉదయం తింటే మధ్యాహ్నం వరకు ఆకలి వేయదు. రోజుకు రెండు గుడ్లు తింటే ఉత్తమం.

Image credits: Getty
ఉడికించినదే మంచిది

గుడ్డును ఉడికించి తింటేనే మంచిది.  ఆమ్లెట్, ఖీమాలా చేసుకుంటే ఎక్కువ ఉపయోగం ఉండదు.

Image credits: freepik
నూనె వాడొద్దు

బరువు తగ్గాలనుకునేవారు గుడ్డు, నూనె కలిపి వండవద్దు. నూనెలో వేయించిన గుడ్డులో పోషకాలు తగ్గిపోతాయి.

Image credits: freepik

