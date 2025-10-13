బరువు తగ్గాలంటే గుడ్డు ఎప్పుడు తినాలో తెలుసా?

ప్రతిరోజూ ఒక గుడ్డు తింటే అది మీ ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల ఇతర ఆహారాలు తినడం తగ్గుతుంది.
ఒక గుడ్డు తినడం వల్ల శరీరానికి 70 క్యాలరీలు అందుతాయి. అందుకే త్వరగా ఆకలి వేయదు.
గుడ్డులో విటమిన్ డి, విటమిన్ బి12, ఐరన్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి శక్తిని అందిస్తూనే ఉంటాయి.
ప్రతిరోజూ ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో ఒక గుడ్డు తింటే ఎంతో మంచిది. ఉదయం తింటే మధ్యాహ్నం వరకు ఆకలి వేయదు. రోజుకు రెండు గుడ్లు తింటే ఉత్తమం.
గుడ్డును ఉడికించి తింటేనే మంచిది. ఆమ్లెట్, ఖీమాలా చేసుకుంటే ఎక్కువ ఉపయోగం ఉండదు.
బరువు తగ్గాలనుకునేవారు గుడ్డు, నూనె కలిపి వండవద్దు. నూనెలో వేయించిన గుడ్డులో పోషకాలు తగ్గిపోతాయి.
