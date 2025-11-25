Telugu

వంటగదిలో మనీ ప్లాంట్ పెంచితే ఎంత మంచిదో

life Nov 25 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది

మనీ ప్లాంట్ తన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణంలోని కాలుష్య కారకాలను తొలగించి గాలిని శుభ్రపరచడంలో  సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
దుర్వాసనను తొలగిస్తుంది

వంటగదిలో వచ్చే చెడు వాసనలను తొలగించడానికి మనీ ప్లాంట్ పెంచడం మంచిది.

Image credits: Getty
సంరక్షణ

మనీ ప్లాంట్ తక్కువ సంరక్షణతో వంటగదిలో సులభంగా పెరుగుతుంది. దీనికి ఎక్కువ కాంతి, నీరు అవసరం లేదు.

Image credits: Getty
తేమను నిలుపుతుంది

మనీ ప్లాంట్ గాలిలోకి తేమను విడుదల చేస్తుంది. కాబట్టి, వంటగదిలోని వేడిని నియంత్రించడానికి ఈ మొక్కను పెంచడం మంచిది.

Image credits: Getty
సులభంగా పెరుగుతుంది

మనీ ప్లాంట్‌ను కుండీలో లేదా హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్‌లో సులభంగా పెంచవచ్చు. ఇది ఎక్కడైనా బాగా పెరుగుతుంది.

Image credits: Getty
ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది

ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి కూడా మనీ ప్లాంట్ పెంచడం మంచిది. ఇది వంటగదిలో ప్రశాంత వాతావరణాన్ని కల్పిస్తుంది.

Image credits: social media
కీటకాలను దూరంగా ఉంచుతుంది

వంటగదిలోకి వచ్చే కీటకాలను దూరంగా ఉంచడంలో మనీ ప్లాంట్ సహాయపడుతుంది. దీనివల్ల ఆహార పదార్థాలు సురక్షితంగా ఉంటాయి.

Image credits: social media

