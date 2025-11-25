Telugu

మైక్రోవేవ్ లో పొరపాటున కూడా వీటిని వేడి చేయకూడదు

food-life Nov 25 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

ఉడికించిన గుడ్లు

ఉడికించిన గుడ్లను మైక్రోవేవ్‌లో వేడి చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సరైన ఉష్ణోగ్రతలో వేడి చేయకపోతే గుడ్డులోని క్రిములు నశించవు.

Image credits: Getty
Telugu

ఆకుకూరలు

ఆకుకూరలను మైక్రోవేవ్‌లో వేడి చేయడం సురక్షితం కాదు. ఇలాంటి వాటిని ఒక రోజు కంటే ఎక్కువ నిల్వ ఉంచకూడదు.

Image credits: Getty
Telugu

అన్నం

అన్నంలో బాసిల్లస్ సెరియస్ అనే బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. సరైన ఉష్ణోగ్రతలో వేడి చేయకపోతే బ్యాక్టీరియా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

Image credits: Getty
Telugu

చేపలు

మైక్రోవేవ్ తేమను బాగా గ్రహిస్తుంది. కాబట్టి చేపలను వేడి చేసినప్పుడు దాని మృదుత్వం కోల్పోయే అవకాశం ఉంది.

Image credits: Getty
Telugu

చికెన్

మైక్రోవేవ్‌లో చికెన్‌ను సులభంగా వేడి చేయగలిగినా, మాంసంలోని అన్ని భాగాలు సరిగ్గా ఉడకకపోవచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

కాఫీ

మైక్రోవేవ్‌లో కాఫీని సులభంగా వేడి చేయగలిగినా, దాని రుచిలో మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.

Image credits: Getty
Telugu

పాల ఉత్పత్తులు

పాల ఉత్పత్తులను మైక్రోవేవ్‌లో వేడి చేయడం మానుకోవాలి. ఇది వాటి రుచి, ఆకృతిలో మార్పులకు కారణమవుతుంది.

Image credits: Getty

అవకాడో రోజూ తింటే ఏమౌతుంది?

బయట ఆహారం తింటున్నారా? ఈ విషయాలు గుర్తించుకోవాల్సిందే

చలికాలంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్

ఈజీగా బరువు తగ్గాలా? రోజూ ఇవి తిన్నా చాలు