మైక్రోవేవ్ లో పొరపాటున కూడా వీటిని వేడి చేయకూడదు

ఉడికించిన గుడ్లను మైక్రోవేవ్లో వేడి చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సరైన ఉష్ణోగ్రతలో వేడి చేయకపోతే గుడ్డులోని క్రిములు నశించవు.
ఆకుకూరలను మైక్రోవేవ్లో వేడి చేయడం సురక్షితం కాదు. ఇలాంటి వాటిని ఒక రోజు కంటే ఎక్కువ నిల్వ ఉంచకూడదు.
అన్నంలో బాసిల్లస్ సెరియస్ అనే బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. సరైన ఉష్ణోగ్రతలో వేడి చేయకపోతే బ్యాక్టీరియా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
మైక్రోవేవ్ తేమను బాగా గ్రహిస్తుంది. కాబట్టి చేపలను వేడి చేసినప్పుడు దాని మృదుత్వం కోల్పోయే అవకాశం ఉంది.
మైక్రోవేవ్లో చికెన్ను సులభంగా వేడి చేయగలిగినా, మాంసంలోని అన్ని భాగాలు సరిగ్గా ఉడకకపోవచ్చు.
మైక్రోవేవ్లో కాఫీని సులభంగా వేడి చేయగలిగినా, దాని రుచిలో మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.
పాల ఉత్పత్తులను మైక్రోవేవ్లో వేడి చేయడం మానుకోవాలి. ఇది వాటి రుచి, ఆకృతిలో మార్పులకు కారణమవుతుంది.
