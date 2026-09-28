కొబ్బరి పాలలో కొవ్వులు, కొన్ని విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇవి జుట్టుకు తేమను అందించడంతోపాటు, ఒత్తుగా పెరగడానికి సహాయపడతాయి.
పావు కప్పు కొబ్బరి పాలను కొద్దిగా వేడి చేసి, గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తలకు పట్టించి 10 నిమిషాల పాటు మసాజ్ చేయాలి. ఇవి మంచి కండిషనర్లా పనిచేస్తాయి.
అలా మసాజ్ చేసిన 20 నిమిషాల తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేయాలి. మంచి ఫలితాల కోసం వారానికి ఒకసారి ఇలా చేయవచ్చు.
ఒక గిన్నెలో 4 టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరి పాలు తీసుకొని 2 టీస్పూన్ల నిమ్మరసం కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని 4 గంటల పాటు ఫ్రిజ్లో ఉంచాలి.
ఫ్రిజ్ నుంచి తీసిన మిశ్రమాన్ని తలకు పట్టించి 45 నుంచి 50 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వాలి. తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేయాలి. ఈ ప్యాక్ జుట్టును ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.
ఒక గిన్నెలో 3 టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరి పాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అలోవెరా జెల్, గుప్పెడు తులసి ఆకులు వేసి బాగా కలపాలి. ఈ ప్యాక్ను జుట్టుకు బాగా పట్టించి కాసేపటి తర్వాత కడిగేయాలి.
కొబ్బరిపాలను మొదటిసారి ఉపయోగించే ముందు ప్యాచ్ టెస్ట్ చేయడం మంచిది. దురద, ఎర్రబడటం వంటి లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే ఆపేయాలి.
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