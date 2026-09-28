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కొబ్బరి పాలతో మ్యాజిక్.. జుట్టు వద్దన్నా పెరుగుతుంది!

life Sep 28 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
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జుట్టు ఆరోగ్యానికి..

కొబ్బరి పాలలో కొవ్వులు, కొన్ని విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇవి జుట్టుకు తేమను అందించడంతోపాటు, ఒత్తుగా పెరగడానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Pinterest
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కొబ్బరిపాలతో తలపై మసాజ్

పావు కప్పు కొబ్బరి పాలను కొద్దిగా వేడి చేసి, గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తలకు పట్టించి 10 నిమిషాల పాటు మసాజ్ చేయాలి. ఇవి మంచి కండిషనర్‌లా పనిచేస్తాయి.

Image credits: Pinterest
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వారానికి ఒకసారి

అలా మసాజ్ చేసిన 20 నిమిషాల తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేయాలి. మంచి ఫలితాల కోసం వారానికి ఒకసారి ఇలా చేయవచ్చు.

Image credits: Pinterest
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నిమ్మరసం, కొబ్బరి పాలు

ఒక గిన్నెలో 4 టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరి పాలు తీసుకొని 2 టీస్పూన్ల నిమ్మరసం కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని 4 గంటల పాటు ఫ్రిజ్‌లో ఉంచాలి.

Image credits: Freepik
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50 నిమిషాల పాటు..

ఫ్రిజ్ నుంచి తీసిన మిశ్రమాన్ని తలకు పట్టించి 45 నుంచి 50 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వాలి. తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో తలస్నానం చేయాలి. ఈ ప్యాక్ జుట్టును ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.

Image credits: Freepik
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అలోవేరా, కొబ్బరిపాలు

ఒక గిన్నెలో 3 టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరి పాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అలోవెరా జెల్, గుప్పెడు తులసి ఆకులు వేసి బాగా కలపాలి. ఈ ప్యాక్‌ను జుట్టుకు బాగా పట్టించి కాసేపటి తర్వాత కడిగేయాలి.

Image credits: Freepik
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ఇది మర్చిపోవద్దు

కొబ్బరిపాలను మొదటిసారి ఉపయోగించే ముందు ప్యాచ్ టెస్ట్ చేయడం మంచిది. దురద, ఎర్రబడటం వంటి లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే ఆపేయాలి.

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