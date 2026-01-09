Telugu

క్రిస్పీ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ రెసిపీ ఇదిగో

Author: Haritha Chappa Image Credits:freepik
సరైన దుంపలు ఎంపిక

ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కోసం పెద్దగా ఉండే బంగాళదుంపలు వాడాలి. ఇలాంటి దుంపలతో ఫ్రైస్ బయట కరకరలాడుతూ, లోపల మెత్తగా వస్తాయి. 

Image credits: freepik
కట్ చేసే పద్ధతి

బంగాళదుంపల తొక్క తీసి ఒకే మందంతో పొడవుగా కట్ చేయండి. ముక్కలన్నీ ఒకేలా ఉంటే ఫ్రైస్ సమానంగా వేగుతాయి. ముక్కలు లావుగా ఉంటే లోపల మెత్తగా, బాగా క్రిస్పీగా వస్తాయి.

Image credits: freepik
స్టార్చ్ తీసేయండి

కట్ చేసిన ముక్కల్ని చల్లటి నీటిలో 30 నిమిషాలు నానబెట్టండి. నీళ్లు తెల్లగా మారితే, ఆ నీటిని మార్చి మళ్లీ నానబెట్టండి. అదనపు స్టార్చ్ పోతుంది. అప్పుడు ఇవి క్రిస్పీగా వస్తాయి.

Image credits: freepik
కొద్దిగా ఉడికించుకోవాలి

ఒక గిన్నెలో నీళ్లు మరిగించి, అందులో ఉప్పు, 1 టీస్పూన్ వెనిగర్ వేయండి. బంగాళదుంప ముక్కల్ని 5-6 నిమిషాలు ఉడికించండి. దీనివల్ల లోపల మెత్తబడి, బయట విరగకుండా వస్తాయి.

Image credits: freepik
సరిగ్గా ఆరబెట్టండి

ఉడికించిన బంగాళదుంపల్ని వడకట్టి, శుభ్రమైన గుడ్డపై లేదా టిష్యూపై పరచండి. కనీసం 10-15 నిమిషాలు ఆరనివ్వండి. తడి దుంపలు నూనెను పీల్చుకుంటాయి. పొడి దుంపలు క్రిస్పీగా వస్తాయి.

Image credits: freepik
ఇక వేయించడం

మధ్యస్థ మంటపై నూనె వేడి చేసి బంగాళదుంప ముక్కల్ని కొద్దికొద్దిగా వేసి వేయించండి. మొదటిసారి వేయించాక ఫ్రైస్‌ను చల్లారనివ్వండి. తర్వాత నూనెను బాగా వేడి చేసి మళ్లీ వేయించండి.

Image credits: freepik
సాస్ తో తింటే

టమాటా కెచప్ తో ఈ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ తింటే రుచి అదిరిపోతుంది. పిల్లలకు ఇవి ఎంతో ఇష్టం.

Image credits: Getty

