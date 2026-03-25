బొప్పాయితో బోలెడు లాభాలు.. తెలిస్తే వదలిపెట్టరు

health-life Mar 25 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
వ్యాధుల నుంచి రక్షణ

బొప్పాయిలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. విటమిన్ ఎ, సి, ఇ సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల ఇది ఎన్నో రకాల వ్యాధుల నుంచి శరీరాన్ని కాపాడుతుంది.

మలబద్ధకం నివారణ

బొప్పాయిలో 'పపైన్' అనే జీర్ణ ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇది మలబద్ధకం, కడుపునొప్పి వంటి వాటి నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

రోగనిరోధక శక్తి

బొప్పాయిలో విటమిన్ సి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలపరిచి, తెల్ల రక్త కణాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.

చర్మ సంరక్షణ

బొప్పాయిలో చర్మాన్ని కాపాడే విటమిన్ ఎ, సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. రోజూ బొప్పాయి తినడం వల్ల చర్మ సమస్యలు దూరమవుతాయి.

గుండె ఆరోగ్యం

బొప్పాయిలో ఫైబర్, పొటాషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, గుండె జబ్బులను నివారించడంలో సహాయపడతాయి.

కంటి సమస్యలు దూరం

బొప్పాయిలో ల్యూటిన్, జియాక్సంతిన్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి వయసు పెరగడం వల్ల వచ్చే 'మాక్యులర్ డీజెనరేషన్' అనే కంటి సమస్య నుంచి కాపాడతాయి.

బరువు తగ్గడానికి

బొప్పాయిలో కేలరీలు చాలా తక్కువ. ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇది బరువు తగ్గడానికి బాగా సహాయపడుతుంది.

